Otomobil üreticisi Opel, ekim ayına özel güncel fiyat listesini ve indirimli modellerini duyurdu. Yeni kampanya kapsamında özellikle SUV ve kompakt sınıftaki araçlar avantajlı fiyatlar ile ücretsiz donanım seçenekleriyle satışa çıkıyor.

Sıfır kilometre araç satın almayı planlayan tüketiciler, otomotiv markalarının hazırladığı dönemsel kampanyaları yakından takip etmeyi sürdürüyor. Türkiye pazarında faaliyet gösteren Alman otomobil üreticisi Opel, ekim ayına özel yeni fiyat listesini ve kampanya detaylarını paylaştı.

Açıklanan yeni listede özellikle 2 milyon TL bütçe sınırının altında kalan binek ve SUV modeller dikkat çekiyor. Marka, popüler modellerinde tavsiye edilen satış fiyatları üzerinden önemli indirimler uygularken, bazı özel donanım ve renk opsiyonlarını da ek ücret talep etmeden alıcılara sunuyor.

Opel Corsa ve Mokka Modellerinde İndirim Fırsatı

Opel Corsa modelinin 1.2 litrelik 100 HP benzinli motora ve manuel şanzımana sahip Edition versiyonu, 1 milyon 535 bin TL'lik tavsiye edilen liste fiyatı yerine 1 milyon 335 bin TL kampanya fiyatıyla listeleniyor. Modelin hibrit seçenekleri ise 1 milyon 848 bin TL ile 1 milyon 955 bin TL seviyelerinden alıcı bekliyor. Corsa modellerinde siyah tavan, grafik gri ve metalik renk seçenekleri ücretsiz opsiyon olarak sunuluyor.

Kompakt SUV segmentinde yer alan Opel Mokka ise 1.2 litrelik 136 HP manuel Edition donanımında 1 milyon 990 bin TL yerine 1 milyon 572 bin TL'ye gerileyen fiyatıyla öne çıkıyor. Mokka modelinde siyah tavan, grafik gri, Bold Pack ve metalik renk tercihleri için müşterilerden ek ücret talep edilmiyor.

Opel Frontera ve Grandland Kampanyalı Satış Detayları

Markanın bir diğer SUV tercihi olan Frontera Hybrid modeli, 2 milyon 190 bin TL tavsiye edilen fiyatı yerine 1 milyon 975 bin TL kampanyalı fiyat etiketiyle satış listesindeki yerini alıyor. Frontera modelinde sunulan tüm opsiyon donanımları ücretsiz paket kapsamında veriliyor.

Geniş gövdeli SUV modeli Grandland'in hibrit motorlu versiyonları 2 milyon 850 bin TL'den başlarken, tamamen elektrikli Grandland Elektrik Edition versiyonu 3 milyon 200 bin TL yerine 2 milyon 485 bin TL kampanyalı satış fiyatına sahip bulunuyor.