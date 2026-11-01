Netflix’te izleyiciyle buluşan Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin merak edilen çekim mekanları gün yüzüne çıktı. Yılmaz Erdoğan’ın Asım Noyan karakterine hayat verdiği yapımda, Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bulunan ve Erdoğan’a ait olan arazide özel bir plato kuruldu. İstanbul ve Muğla ekseninde çekilen dizi, setiyle dikkat topladı.

Türk sinema tarihinin en başarılı ve en sevilen yapımları arasında yer alan Organize İşler serisi, bu kez dizi formatıyla dijital yayın platformunda izleyicilerin karşısına çıktı. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı Organize İşler: Karun Hazinesi, 16 Ekim 2026 tarihinde Netflix kütüphanesindeki yerini aldı. Yayınlandığı ilk andan itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapım, sadece sürükleyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla değil, aynı zamanda sahnelerin çekildiği büyüleyici mekanlarıyla da sosyal medyanın ve arama motorlarının ana gündem maddelerinden biri haline geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, Ezgi Mola ve Uraz Kaygılaroğlu gibi Türk oyunculuk sektörünün dev isimlerini bir araya getiren dizide, efsanevi karakter Asım Noyan ve ekibinin paha biçilemez bir hazine haritasının peşinde atıldığı aksiyon ve mizah dolu macera anlatılıyor. Şenol Sönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu 8 bölümlük yapımda, hikayenin geçtiği atmosferi yansıtmak adına son derece titiz bir lokasyon çalışması yürütüldü. Dizi severler özellikle hikayenin merkezinde duran çiftlik sahnelerinin nerede çekildiğini ve bu arazinin kime ait olduğunu araştırmaya başladı.

Asım Noyan’ın Çiftliği Kimin ve Nerede? Dev Plato Köyceğiz’de Hazırlandı

Dizinin yayına girmesiyle birlikte izleyicilerin en çok merak ettiği konuların başında Asım Noyan ve çetesinin ana karargahı olarak kullanılan çiftliğin konumu geldi. Yapım ekibinden edinilen bilgilere göre, dizideki tüm açık alan ve çiftlik sahneleri Muğla’nın eşsiz doğasıyla tanınan Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirildi.

Çekimlerin yapıldığı bu geniş ve el değmemiş arazinin doğrudan Yılmaz Erdoğan’a ait olduğu biliniyor. Ünlü sanatçının uzun yıllardır İstanbul’un karmaşasından uzaklaşarak doğayla baş başa bir yaşam sürdürdüğü ve birçok projesini kaleme aldığı Köyceğiz’deki mülkü, dizi projesi için adeta devasa bir film platosuna dönüştürüldü. Yapım ekibi tarafından özel olarak inşa edilen bu sette, Asım Noyan karakterinin sahneleri başta olmak üzere birçok kritik sahnenin çekimi tamamlandı. Güvenlik ve çekim gizliliği gerekçesiyle arazinin tam coğrafi konumu kamuoyuyla paylaşılmazken, bu doğal ve özel set ortamı dizinin gidişatına ve görsel kalitesine büyük bir derinlik kazandırdı.

İstanbul’un Tarihi Semtleri ve Boğaz Dokusu Ekrana Yansıdı

Organize İşler: Karun Hazinesi projesinin çekim süreci yalnızca Muğla’daki özel platoyla sınırlı kalmadı. Hikayenin İstanbul ayağında, kentin binlerce yıllık tarihi geçmişini ve simge yapılarını yansıtan son derece özel lokasyonlar tercih edildi. Organize İşler evreninin o kendine has atmosferini korumak adına İstanbul sahnelerinde Fatih ilçesinde yer alan tarihi Kapalıçarşı’nın çatısı aktif olarak kullanıldı. Aksiyon dolu sahnelerin çekildiği bu tarihi mekan, izleyicilere adeta görsel bir şölen sundu.

Bunun yanı sıra Boğaz’ın büyüleyici manzarasını ve İstanbul’un köklü yalı kültürünü ekrana taşımak amacıyla Üsküdar’ın Kandilli semtinde bulunan tarihi Kıbrıslı Yalısı ve çevresinde özel çekimler gerçekleştirildi. İstanbul’un tarihi yarımadası ile Köyceğiz’in huzurlu ve yeşil atmosferini başarılı bir şekilde harmanlayan yapım, hem sinematografik başarısıyla hem de seçilen mekanların hikayeyle uyumuyla izleyicilerden ve eleştirmenlerden tam not almayı başardı.