Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı "Küçük Osman" karakteriyle gönüllerde taht kuran Emir Berke Zincidi, uzun süren sessizliğini özel bir davette bozdu. Dizideki annesi Ayça Bingöl ile yıllar sonra aynı karede buluşan genç oyuncunun son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran, senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekrana kilitleyen Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi, Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dram projeleri arasında yer alıyor. Başrollerinde Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Farah Zeynep Abdullah, Yıldız Çağrı Atiksoy, Wilma Elles, Salih Bademci ve Zeyno Eracar gibi usta ve başarılı isimlerin yer aldığı yapım, yayınlandığı yıllarda fırtınalar estirmişti.

Dizinin hikayesindeki en kritik ve duygu yüklü sahnelerin odağında ise Akarsu ailesinin en küçük üyesi yer alıyordu. Ailenin yaşadığı büyük dramları ve ayrılıkları küçük çocuk gözüyle aktaran bu karakter, Türk izleyicisinin hafızasında silinmez izler bıraktı.

4 Yaşında Gönülleri Fetheden Küçük Osman

Henüz 4 yaşındayken kamera karşısına geçen ve gösterdiği üstün oyunculuk performansıyla tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Emir Berke Zincidi, dizide canlandırdığı Küçük Osman karakteriyle adeta bir fenomene dönüşmüştü. Yaşına rağmen sergilediği doğal yetenek, duygu geçişlerindeki başarısı ve masumiyetiyle milyonların sevgisini kazanan genç oyuncu, o dönem televizyon dünyasının en çok konuşulan çocuk yıldızı haline gelmişti.

Dizinin ardından çeşitli projelerde ve reklam filmlerinde de rol alan Zincidi, büyüdükçe ekranlardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan ve eğitimine odaklanan yetenekli oyuncunun son hali ise hayranları tarafından büyük bir merakla takip ediliyordu.

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Yıllar Sonra Gelen Dev Buluşma: Ayça Bingöl İle Aynı Karede

Uzun bir aradan sonra ilk kez elit bir davette boy gösteren Emir Berke Zincidi, etkinliğin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Gecenin asıl sürprizi ise dizide annesi "Cemile" karakterine hayat veren usta oyuncu Ayça Bingöl ile yaşandı. Yıllar sonra bir araya gelen ünlü oyuncular, eski günleri yâd ederek birlikte poz verdi.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde gözü pek ve fedakar bir anne ile küçük oğlunu canlandıran ikilinin yan yana geldiği fotoğraf karesi, kısa sürede magazin dünyasının ve sosyal medyanın merkezine oturdu. Yıllar geçmesine rağmen aralarındaki bağın ve sevginin kopmadığı görülen ikilinin samimi halleri, izleyicilere adeta nostalji rüzgarı estirdi.

Sosyal Medyada Beğeni Ve Yorum Yağmuru

Ayça Bingöl ve Emir Berke Zincidi'nin birlikte çektirdiği fotoğrafın dijital platformlarda paylaşılmasının ardından binlerce beğeni ve yorum peş peşe geldi. Artık genç bir delikanlı olan Zincidi'nin değişimi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen kullanıcılar, fotoğrafın altına geçmişe dönük övgü dolu mesajlar bıraktı.

Sosyal medya kullanıcıları ve dizinin sıkı takipçileri gönderilerin altına; "Osman gibi yetenekli bir çocuk oyuncu televizyonlara bir daha gelmedi", "Küçük Osman ne zaman bu kadar büyüdü" ve "Keşke yeniden oyunculuğa başlasa, seni tekrar ekranlarda görmek istiyoruz" şeklinde binlerce yorum yaptı. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği genç oyuncunun, gelecekte yeniden oyunculuk projeleriyle ekranlara dönüp dönmeyeceği ise şimdiden büyük bir merak konusu oldu.