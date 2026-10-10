Kış mevsimi öncesinde havaların son kez ısındığı pastırma yazı dönemi için bekleyiş başladı. Uzman tahminlerine göre 2026 yılı pastırma sıcakları, Ekim ayının son günleri ile Kasım ayının ilk haftaları arasında hissedilecek. Bu doğal hava olayı genellikle birkaç günden bir haftaya kadar sürebiliyor.

Kış mevsimine geçiş öncesinde doğanın sunduğu son ılıman dönem olan pastırma sıcakları, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da merakla bekleniyor. Özellikle aniden soğuyan havaların ardından güneşli ve açık günleri özleyen milyonlarca vatandaş, bu doğal hava olayının ne zaman başlayacağını ve ne kadar süreceğini araştırıyor. Pastırma yazı olarak da bilinen bu özel dönem, sonbaharın son demlerinde kısa süreli bir yaz esintisi sunarak kışa hazırlık sürecine doğal ve ılık bir mola veriyor, böylece soğuklar öncesinde son kez güneşin tadı çıkarılabiliyor.

2026 Pastırma Sıcakları Ne Zaman Hissedilecek?

2026 yılı için pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağına dair uzmanların ve mevcut iklim verilerinin işaret ettiği zaman aralığı netleşti. Bu özel ılıman dönem, genellikle Ekim ayının son günleri ile Kasım ayının ilk haftaları arasına denk gelmektedir. Havanın kış öncesi son kez ısındığı bu kısa süreli yaz esintisi, gündüzleri mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar sunarken, geceleri ise serinliğini koruyarak kendine özgü bir denge oluşturur.

Pastırma Sıcakları Kaç Gün Sürer?

Pastırma yazı olarak adlandırılan bu doğal hava olayı, genellikle birkaç gün ile bir hafta arasında değişen bir süreye sahiptir. Ancak, bu sürenin uzunluğu içinde bulunulan yıla özgü atmosferik koşullara, bölgesel etkenlere ve yüksek basınç dalgasının gücüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Özellikle elverişli şartlar altında, pastırma sıcaklarının etkisini 10 güne kadar sürdürebildiği gözlemlenmektedir. Bu durum, her yıl pastırma yazının farklı bir deneyim sunmasına neden olur.

Pastırma Sıcaklıklarının Genel Özellikleri

Pastırma sıcakları, tipik olarak gündüzleri açık, bol güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla karakterizedir. Bu dönemde geceleri ise hava serin kalmaya devam eder. Yağışsız, rüzgarsız ve hafif puslu günler, pastırma yazının belirgin özelliklerindendir. Sonbahardan kışa geçiş sürecinde kısa süreli, ılık ve genellikle rüzgarsız bir mola imkanı sunan bu doğal olay, doğanın döngüsünde önemli bir yer tutar ve pek çok kişi tarafından dört gözle beklenir.