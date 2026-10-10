Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı için planladığı 26 bin 673 kişilik personel alımı, kamu personeli adaylarının gündeminde yer alıyor. Bakan Kemal Memişoğlu, alımların 2026 Eylül KPSS'si sonrasında ve yıl sonuna doğru başlatılmasının hedeflendiğini duyurdu. Başvuru tarihleri ve detaylı şartlar henüz netleşmezken, kadro dağılımı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılması ve personel ihtiyacının karşılanması hedefiyle 2026 yılı için toplam 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı yapmayı planladığını duyurdu. Bu kapsamlı istihdam hamlesi, kamu personeli adayları arasında büyük bir beklenti yaratırken, alımların başvuru tarihleri ve detaylı şartları merak konusu oldu. Bakanlık, yeni kadrolarla sağlık sistemini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Başvuru Takvimi ve Süreci

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı için duyurduğu 26 bin 673 kişilik personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı henüz kesinleşmedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada, alım sürecinin 2026 Eylül KPSS'si sonrasında ve yıl sonuna doğru başlatılmasının hedeflendiğini belirtti. Adayların bu takvimi göz önünde bulundurarak hazırlıklarını yapmaları bekleniyor.

Adaylar İçin Aranan Şartlar

Yeni personel alımına yönelik başvuru şartları da henüz resmi olarak ilan edilmedi. Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayacak bu kapsamlı istihdam için aranan koşullar, bakanlık tarafından yayımlanacak resmi duyuru ve başvuru kılavuzu ile netlik kazanacak. Adayların mezuniyet durumlarına göre farklı şartlar aranması ve detaylı bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri önem arz ediyor.

Meslek Gruplarına Göre Kontenjan Dağılımı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 26 bin 673 sözleşmeli personelin meslek gruplarına göre kontenjan dağılımı belirlendi. Bu dağılım, sağlık alanındaki farklı uzmanlık ve meslek dallarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak dengeli bir istihdam planlaması sunuyor. En büyük pay uzman doktorlara ayrıldı.