O3 Medya yapımı Şapkacı Kadınlar dizisinin başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı, uluslararası içerik fuarı Mipcom'a katılmak üzere Fransa'ya gidiyor. Dünyanın en büyük içerik fuarı olan Mipcom, 12-15 Ekim tarihleri arasında Cannes'da düzenleniyor. İki oyuncu, fuarın açılış gününde dünya basınıyla buluşacak ve ardından İstanbul'a dönecek.

O3 Medya yapımı yeni dizi Şapkacı Kadınlar'ın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı, uluslararası arenada ses getirecek önemli bir etkinliğe katılmak üzere Fransa'ya hareket etti. İki başarılı oyuncu, televizyon ve dijital içerik dünyasının en prestijli fuarlarından biri olan Mipcom'da dizilerini tanıtacak. Bu katılım, Şapkacı Kadınlar'ın küresel pazardaki yerini sağlamlaştırmak ve uluslararası izleyici kitlesinin ilgisini çekmek adına kritik bir stratejik adım olarak değerlendiriliyor.

Mipcom Fuarı'nda Dünya Prömiyeri

Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı, 12-15 Ekim tarihleri arasında Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenecek olan Mipcom Fuarı'na özel davetliler olarak katılım gösteriyor. Bu fuar, dünya genelindeki televizyon ve dijital içerik profesyonellerini bir araya getiren, yeni yapımların tanıtıldığı, lisanslama ve dağıtım anlaşmalarının yapıldığı global bir buluşma noktasıdır. Oyuncuların bu fuardaki varlığı, dizinin uluslararası satış potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Şapkacı Kadınlar dizisinin yıldızları, fuarın açılış günü olan Pazartesi günü Cannes'da özel olarak düzenlenecek bir etkinliğe katılacak. Bu etkinlikte, dizinin uluslararası adıyla The Hatmaker olarak tanıtılacağı bir basın toplantısı gerçekleştirilecek. Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı, burada dünya basınının yoğun ilgisiyle karşılaşacak ve diziye dair merak edilen soruları yanıtlayacak. Basın buluşmasının ardından iki oyuncu, Salı günü İstanbul'a geri dönecek.

Dizinin Çekimleri ve Uluslararası Dağıtım Stratejisi

Şapkacı Kadınlar dizisinin çekimlerine Kasım ayında başlanması planlanıyor. Saner Ayar'ın patronu olduğu O3 Medya tarafından hayata geçirilen bu iddialı proje, henüz yapım aşamasındayken bile uluslararası pazarda büyük ilgi uyandırmış durumda. Dizinin yurtdışı dağıtımını ise sektörün önde gelen şirketlerinden Eccho Rights üstleniyor. Bu işbirliği, Şapkacı Kadınlar'ın sadece Türkiye'de değil, geniş bir coğrafyada izleyiciyle buluşmasını ve Türk dizi sektörünün uluslararası başarısına katkı sağlamasını amaçlıyor.

Mipcom Fuarı'ndaki bu erken tanıtım faaliyeti, dizinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak, küresel alıcıların dikkatini çekmek ve daha çekimler başlamadan uluslararası arenada güçlü bir konum elde etmek için önemli bir fırsat sunuyor.