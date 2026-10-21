Televizyon ekranlarında her sezon diziler arası kıyasıya bir rekabet yaşanırken, bazı yapımlar ne yazık ki ekran macerasına erken veda etmek zorunda kalıyor. Yeni sezonda büyük umutlarla yola çıkan ancak izleyiciden beklenen karşılığı bulamayan yapımlar listesine bir yenisi daha eklendi. NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan ve ilk gününden itibaren dikkat çeken Sevdam Karadeniz dizisi için rekor sürede erken final kararı alındı. Yayınlandıktan sadece günler sonra gelen bu karar, hem set ekibini hem de dizinin sadık izleyicilerini derinden sarstı.

Dizide Kuzey karakterine hayat veren genç ve başarılı oyuncu Erdem Adilce'nin final haberini aldığı anlardaki duygusal patlaması ise sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Düşük Reytingler Sonucu Getirdi: Fişi Sadece 8 Günde Çekildi

Mia Yapım imzası taşıyan ve çekimleri Karadeniz'in eşsiz doğasıyla bilinen Trabzon'da gerçekleştirilen Sevdam Karadeniz, 12 Ekim tarihinde ilk bölümüyle ekrana gelmişti. Başrollerini Erdem Adilce ile Meltem Akçöl'ün paylaştığı, kadrosunda ise Ayşegül Günay, Deniz Hamzaoğlu, Şerif Erol ve Sema Keçik gibi tecrübeli isimleri buluşturan dizi, ilk haftasında reyting listelerinde arzu ettiği başarıyı yakalayamadı.

İlk bölümünde Total kategorisinde 2,11 reyting alan yapım, 19 Ekim'deki ikinci bölümünde büyük bir düşüş yaşayarak Total'de 1,84 ile 17., AB grubunda ise 1,04 ile 21. sırada kaldı. Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulis bilgilerine göre, bu tablonun ardından kanal ve yapımcı şirket acele bir kararla final yapma kararı aldı. Yayın akışında bir değişiklik olmazsa, dizinin 3. bölümü 26 Ekim'de, final bölümü ise 2 Kasım Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşacak.

Erdem Adilce'nin Gözyaşları Yürekleri Dağladı

Sevdam Karadeniz'in başrol oyuncularından Erdem Adilce, hayat verdiği Kuzey karakteriyle projenin yükünü sırtlayan isimlerin başında geliyordu. Genç oyuncunun dizinin erken final yapacağını öğrendiği anlarda gözyaşlarına hakim olamadığı görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Adilce'nin bu içten ve masum üzüntüsü, set ekibinin proje için ne kadar büyük bir emek harcadığını ve final kararının yaratığı hayal kırıklığını gözler önüne serdi.

Kulislerde dizi ile kanal arasında normal şartlarda sekiz bölümlük bir ön anlaşma olduğu konuşuluyordu. Ancak projenin bu sayının ancak yarısına ulaşarak ekrana veda edecek olması, oyuncular ve ekip için ağır bir darbe niteliği taşıdı.

Çekim Öncesi Krizler ve Bu Sezonun Rekortmen Finalcileri

Sevdam Karadeniz'in zorlu yolculuğu aslında televizyon ekranlarına gelmeden çok önce başlamıştı. Proje aşamasında arka arkaya 6 oyuncunun kadrodan ayrılması ve başrol koltuğunun defalarca el değiştirmesi magazin basınına yansımıştı. Tüm bu üretim krizlerine ve zorluklara rağmen sete çıkarak yola devam eden ekip, reyting kurbanı olmaktan kurtulamadı.

Sevdam Karadeniz, bu sezon ekrana gelen 35 yeni dizi arasında final kararı verilen 5. yapım oldu ve aralarında en hızlı fişi çekilen dizi olarak kayıtlara geçti. Bu sezon benzer kaderi yaşayan diğer yapımlar arasında 4 Ekim'de veda eden Çirkin, 6 Ekim'de biten A.B.İ., 7 Ekim'de final yapan Aşk ve Taht ile 17 Ekim'de ekrandan çekilen Mercan Köşk yer alıyor. Mercan Köşk için final kararı ilk bölümden 32 gün sonra gelirken, NOW dizisinin fişi yalnızca 8 günde çekilerek rekor kırdı.

Erdem Adilce'nin duygusal anlarının ardından gözler şimdi Sevdam Karadeniz'in ekrana gelecek son iki bölümüne çevrildi. Hayranları sosyal medyada genç oyuncuya destek mesajları yağdırırken, final bölümlerinin nasıl bir reyting alacağı merakla bekleniyor.