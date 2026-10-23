Show TV ekranlarında CNP Film imzasıyla izleyiciyle buluşan ve her hafta salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Sevdan Bir Ateş, heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Sosyal medyada günlerce konuşulan yedinci bölümüyle reytinglerde üst sıralarda yer alan yapım, izleyicileri yine ekran başına kilitlerken, dizide yaşanan dramatik gelişmeler magazin gündemine bomba gibi düştü.

Bölüme damga vuran en büyük olay, Vuslat, Destan ve Macide üçlüsünün kurduğu sinsi kumpas oldu. Destan'ın intihar girişimiyle başlayan gerilim, Macide'nin Vuslat'ı geçmişteki sırlarıyla sıkıştırması ve kızını Mirza'yla evlendirme sözünü tutmasını istemesiyle derinleşti. Tüm bu karanlık oyunlardan habersiz olan Mirza, at çiftliğinde Leyla ve küçük Hüma ile geçirdiği huzurlu günün ardından aile olma hayallerine yeniden tutundu. Ancak Vuslat'ın Leyla'yı hedef alan tuzağı bu mutluluğu çok kısa sürede altüst etti.

Vuslat ve ekibinin manipülasyonlarıyla şüpheye düşen Mirza, önüne konulan sahte DNA raporu ile hayatının en büyük yıkımını yaşadı. Hüma ile arasında babalık bağı olmadığını okuyan Mirza gözyaşlarına boğulurken, Leyla ise Mihre'nin geçmişteki büyük sırrını öğrendi. Faysal tarafından kaçırıldığını ve gerçeğin yıllarca saklandığını öğrenen Leyla, konağa döndüğünde Mirza'nın sert suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. DNA sonucunun değiştirildiğini defalarca anlatmasına rağmen Mirza'yı inandıramayan Leyla, finalde hayatının en keskin kararını aldı. Gözyaşları içinde "Ben seni hiç arkamda bırakmadım. Hiç terk etmedim. Ama bugün terk ediyorum!" diyen Leyla, kızı Hüma'yı kucağına alarak konağı terk etti.

Reytinglerde ve Sosyal Medyada Büyük Başarı

Ekranlarda fırtınalar estiren Sevdan Bir Ateş, elde ettiği izlenme oranlarıyla da adından söz ettirdi. Dizi; Total'de 6.74 izlenme oranı ve 19.19 pay, 20+ABC1'de 6.52 oran, AB grubunda ise 5.64 izlenme oranı elde ederek başarı grafiğini sürdürdü. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran yapımda #SevdanBirAteş etiketi 4 saat 30 dakika, Mirza 4 saat 40 dakika, Hüma ise 2 saat 5 dakika boyunca TT (Trending Topics) listesinde kalarak zirveden inmedi.

8. Bölüm Fragmanında Tehlike Çanları Çalıyor

Yaşanan bu dramatik ayrılığın ardından merakla beklenen Sevdan Bir Ateş 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Mirza'nın "Senin deli dediğin kadını seviyorum ben hala!" sözleri dikkat çekerken, hikâyeye dahil olan büyük bir tehlike sinyali verildi. Nasim'in Hüma'yı Halep'e getirtme planı, Leyla ve küçük kızı yeni bir kabusun içine sürüklerken, Mirza da bir an olsun arkalarında durmaktan vazgeçmeyerek onların peşine düşüyor. Vuslat'ın DNA testi hakkındaki şaşırtıcı yanıtları ve Mirza'nın gece karanlığında peşine düştüğü gizemli kişi, yeni bölümde yer yerinden oynayacağının sinyallerini veriyor. Sevdan Bir Ateş, heyecan dolu yeni bölümleriyle salı akşamları Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.