Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı Sevdiğim Sensin dizisinin set arkası görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Dizide Dicle karakterini canlandıran genç oyuncu Helin Kandemir, çekim esnasında ayarlanan araç yerine yanlışlıkla gerçek bir taksiye binince ortaya hem şaşırtıcı hem de oldukça eğlenceli anlar çıktı.

Televizyon ekranlarında ve dijital platformlarda her sezon birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluşurken, dizilerin kendi hikâyeleri kadar kamera arkası eğlenceli görüntüleri de sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Star ekranlarının ve dijital mecraların ilgiyle takip edilen yapımlarından biri olan Sevdiğim Sensin, başrollerini paylaştığı başarılı genç yeteneklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Başrollerini Helin Kandemir ile Aytaç Şaşmaz'ın üstlendiği dizi, sürükleyici senaryosunun yanı sıra set arkasında yaşanan doğal ve komik olaylarla da magazin gündeminin merkezine oturdu.

Dizide Dicle karakterine hayat veren başarılı oyuncu Helin Kandemir'in yoğun geçen çekimler sırasında yaşadığı talihsiz ama bir o kadar da gülümseten olay, kısa sürede sosyal medya platformu X üzerinde en çok paylaşılanlar arasına girdi. Hikâyeye göre Dicle karakterinin yaşadığı büyük hayal kırıklıkları ve dramatik olayların ardından hayata tutunma çabaları işlenirken, set ekibinin hazırladığı sahnelerden birinde beklenmedik bir kargaşa yaşandı. Çekimler için özel olarak ayarlanan ve teknik ekibin koordine ettiği dizi taksisi yerine, o sırada yoldan geçen gerçek bir ticari taksiye binen Helin Kandemir, kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Gerçek Taksiciye Söylediği Sözler Kahkahaya Boğdu

Araca bindiği anda durumun setteki planlamayla uyuşmadığını fark eden genç oyuncu, yaşadığı tatlı şaşkınlığı gizleyemedi. Karşısındaki şahsın dizi ekibinden olmadığını ve sıradan bir vatandaş olduğunu anlayan Helin Kandemir'in taksiciye söylediği samimi sözler ise set ekibini kahkahaya boğdu.

Gerçek taksi şoförüne dönerek, "Abi çok özür dilerim çekim yapıyoruz da yanlış taksiye bindim. İleride beni indirsen olur mu? Hakkını helal et" diyen Kandemir'in bu sempatik halleri, kamera arkası kayıtlarına saniye saniye yansıdı. Genç oyuncunun bu samimi ve kibar yaklaşımı, kısa süre içinde binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilerek paylaşıldı.

Sevdiğim Sensin Dizisinde Heyecan Kesintisiz Sürüyor

Sevdiğim Sensin dizisinde Erkan ile Dicle arasındaki gerilim dolu sahnelerin ardı arkası kesilmezken, Dicle'nin yaşadığı travmaların ardından geri dönmemeye kararlı tavrı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Hikâyenin dramatik ağırlığı yüksek sahneleri çekilirken, set ekibinin ve oyuncuların bu tarz eğlenceli anlar yaşaması projeye olan ilgiyi kat kat artırıyor. Sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alan bu komik video, izleyiciler tarafından "yılın en sempatik set kazası" olarak nitelendirildi.

Genç ve başarılı oyuncu Helin Kandemir'in doğal ve samimi tavırlarıyla bir kez daha hayranlarının sevgisini kazandığı bu olay, dizi sektörünün ne kadar yoğun ve zaman zaman da absürt sürprizlerle dolu olduğunu gözler önüne serdi. Sevdiğim Sensin dizisi, hem ekrandaki heyecan dolu yeni bölümleriyle hem de sosyal medyaya düşen bu tür eğlenceli kamera arkası sürprizleriyle adından uzun süre söz ettireceğe benziyor.