Survivor'dan olaylı bir şekilde diskalifiye edilen Almeda Baylan, kaynanasıyla birlikte Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'ya katıldı. Stüdyoya hızlı bir giriş yapan ve rakiplerine sert sözlerle meydan okuyan Almeda, ilk günden hem rakipleriyle hem de kaynanasıyla yaşadığı gerginliklerle magazin gündemine bomba gibi düştü.

Televizyon dünyasının en çok konuşulan ve her bölümüyle sosyal medyada geniş yankı uyandıran yapımları arasında yer alan Gelinim Mutfakta, sürpriz bir ismi stüdyosunda ağırlamaya başladı. Başarılı sunucu Aslı Hünel’in sunumuyla Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan fenomen yarışma programına, geçtiğimiz döneme damga vuran Survivor yarışmasının en çok tartışılan isimlerinden biri olan Almeda Baylan dahil oldu. Yarışmaya kaynanasıyla birlikte katılan Almeda'nın mutfaktaki ilk anları, stüdyoda adeta taşları yerinden oynattı ve izleyicileri ekran başına kilitledi.

Survivor macerasında yaşadığı sert tartışmalar, güç oyunlarındaki iddialı tavırları ve nihayetinde bir olay sonrasında diskalifiye edilmesiyle adından uzun süre söz ettiren Almeda Baylan, televizyon ekranlarına iddialı bir dönüş yaptı. Gelinim Mutfakta stüdyosuna adım atar atmaz sessizliğini bozmayan yarışmacı, rakiplerine karşı sarf ettiği "Herkesi hallaç pamuğuna çevireceğim" sözleriyle ortamı anında gerdi. Rakiplerinin yemek tezgahlarına ve performanslarına yönelik bu keskin meydan okuma, stüdyodaki diğer yarışmacılar tarafından büyük bir şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı.

Stüdyoda Tansiyonu Yükselten İğneleyici Cevap

Almeda'nın bu iddialı ve sert çıkışı karşılıksız kalmadı. Stüdyodaki rekabet ortamını anında yukarı çeken bu sözlere karşı diğer yarışmacılardan gecikmeden "Burada yemek yapıyoruz, gülle atmıyoruz" şeklinde esprili ve iğneleyici bir cevap geldi. Sosyal medyada hızla yayılan bu diyalog, kısa süre içinde kullanıcıların en çok konuştuğu konular arasına girdi.

Gerginlik yalnızca rakiplerle sınırlı kalmadı. Almeda'nın yarışmaya birlikte katıldığı kaynanasıyla yaşadığı şiddetli tartışmalar kameralara yansırken, ikilinin stüdyo içerisindeki anlaşmazlıkları dikkatlerden kaçmadı. Gelin-kaynana ilişkilerinin en sert şekilde test edildiği yarışmada, bu ikilinin nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu.

Özel Hayatındaki Çalkantılar ve Magazin Gündemi

Survivor'dan ayrıldıktan sonra da magazin kulislerinin merkezinden hiç düşmeyen Almeda Baylan, özel hayatındaki çalkantılı süreçlerle adından söz ettirmeye devam ediyordu. Yarışma sonrasında geçirdiği estetik operasyonlar, Survivor'a yeniden dönme yönündeki ısrarlı açıklamaları ve eşiyle boşanacaklarını duyurduğu haberler uzun süre magazin basınını meşgul etmişti.

Tüm bu yoğun gündemin ardından kaynanasıyla birlikte bir yemek yarışmasında boy göstermesi, izleyiciler tarafından oldukça manidar bulundu. Aslı Hünel'in yönettiği zorlu haftada Almeda'nın mutfaktaki marifetlerini sergileyip sergileyemeyeceği, altın bilezikler için vereceği mücadelede başarılı olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Programın sadık takipçileri ve Survivor izleyicileri, yeni bölümlerde yaşanacak patlamaya hazır gerilimleri ve puanlama rekabetini sabırsızlıkla takip ediyor.