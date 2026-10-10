Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Ay Yapım imzalı Susuz Yaz dizisinin çekimleri başladı. Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanan dönem dizisinin yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal üstleniyor. Sema Ergenekon'un senaryosunu yazdığı yapımın set adresi Adana olarak belirlendi.

Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi Susuz Yaz'ın çekimleri Ay Yapım imzasıyla başladı. Necati Cumalı'nın aynı adlı ölümsüz eserinden televizyona uyarlanan yapım, 1970'li yılların Adana'sında geçen çarpıcı bir hikayeyi izleyiciyle buluşturacak. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal'ın oturduğu, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Susuz Yaz Dizisinin Çekim Mekanları

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Susuz Yaz dizisinin çekimleri, 1970'li yılların atmosferini yansıtmak amacıyla Adana'da başladı. Ay Yapım tarafından hazırlanan dönem projesi, bölgenin doğal ve tarihi dokusunu kullanarak hikayeye gerçekçilik katmayı hedefliyor.

Susuz Yaz Dizisinin Konusu ve Hikayesi

Dizi, 1970'ler Adana'sının Çarlak köyünde geçen dramatik olayları konu alıyor. Osman'ın Bahar'a duyduğu aşk ve abisi Hasan'ın gizli hesapları, iki kardeş arasındaki dengeleri alt üst eder. Köydeki su ve toprak anlaşmazlıkları ise hikayenin seyrini derinden etkiler.

Susuz Yaz Dizisi Oyuncu Kadrosu

Susuz Yaz dizisi, Türk televizyonlarının sevilen ve başarılı isimlerini bir araya getiriyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, her bir karakterin derinliğini izleyiciye aktarmayı amaçlıyor. Başrollerde Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzügüleç yer alıyor.

Mert Ramazan Demir (Osman)

(Osman) Lizge Cömert (Bahar)

(Bahar) Batuhan Bozkurt Yüzügüleç (Hasan)

(Hasan) Şebnem Bozoklu (Döne)

(Döne) İrem Sak (Yeter)

(Yeter) Serpil Gül (Beyaz)

(Beyaz) Deniz Celiloğlu (Resul)

(Resul) Umut Kurt (Ramo)

(Ramo) Şirin Sultan Şaldamlı (Fatma)

(Fatma) Güneş Sayın (Hatice)

(Hatice) Begüm Akkaya (Dilan)

(Dilan) Ilgım İpekçi (Elvan)

(Elvan) Meriç Rakalar (Müslüm)

(Müslüm) Özgür Daniel Foster (Murtaza)

(Murtaza) Kayra Zapçı (Gülşen)

(Gülşen) Esra Ünnü (Filiz)

(Filiz) Kemal Burak Alper (Cevri)

Susuz Yaz dizisi, hem Necati Cumalı'nın ölümsüz eserine sadık kalarak hem de günümüz izleyicisinin beklentilerini karşılayacak modern bir anlatımla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dönem dizisi olması nedeniyle prodüksiyon kalitesi ve mekan seçimleriyle de adından söz ettirecek olan yapım, yakın zamanda Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.