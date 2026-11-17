Televizyon dünyasının en iddialı ve merakla beklenen projeleri arasında yer alan, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Susuz Yaz dizisi için geri sayım resmen başladı. Türk edebiyatının usta kalemlerinden Necati Cumalı’nın aynı adlı ölümsüz eserinden uyarlanan ve yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ile Mehmet Can Bindal’ın oturduğu yapım, şimdiden geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Binlerce izleyicinin ekranda görmek için sabırsızlandığı dizi, on dokuz yüz yetmişli yılların sıcak ve tozlu Adana atmosferini tüm gerçekliğiyle evlerimize taşımaya hazırlanıyor. Yayınlanan her tanıtımıyla ve oyuncu kadrosuyla gündemden düşmeyen projenin merakla beklenen resmi afişi sonunda gün yüzüne çıktı.

Sosyal medya platformlarında yayınlanır yayınlanmaz binlerce etkileşim alan ve trendlere giren afişte, başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ile Lizge Cömert’in uyumu dikkatlerden kaçmadı. İkilinin ekrandaki uyumunu ve enerjisini çok beğenen takipçiler, sosyal medyada övgü dolu yorumlar paylaşarak heyecanlarını dile getirdi. "Bu dizi ne zaman?", "Artık tanıtım gelmedi" ve "Çok güzel ikili oldular" şeklinde binlerce yorum yapan izleyiciler, yapımın yayın tarihini büyük bir sabırsızlıkla beklediklerini açıkça ifade ettiler. Afişin estetik yapısı ve dönemin ruhunu yansıtan renk tonları da izleyicilerden tam not almayı başardı.

Yalnızca başrol oyuncularıyla değil, aynı zamanda Türk televizyonunun en güçlü ve tanınan isimlerini bir araya getiren devasa oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiren yapımda adeta yıldızlar geçidi yaşanıyor. Dizinin zengin kadrosunda başrolleri paylaşan Mert Ramazan Demir (Osman) ve Lizge Cömert (Bahar) ikilisinin yanı sıra; Batuhan Bozkurt Yüzügüleç (Hasan), Şebnem Bozoklu (Döne), İrem Sak (Yeter), Serpil Gül (Beyaz), Deniz Celiloğlu (Resul), Umut Kurt (Ramo), Şirin Sultan Şaldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zapçı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz) ve Kemal Burak Alper (Cevri) gibi son derece yetenekli isimler yer alıyor.

Eserin orijinal dokusuna sadık kalınarak hazırlanan güçlü senaryosu ve dönemin zorlu yaşam koşullarını gözler önüne serecek sinematografik anlatımıyla Susuz Yaz, yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan ve şimdiden milyonların dikkatini çeken dizinin ilk bölümünün ne zaman ekrana geleceği ise yakında resmi olarak duyurulacak. Yapım ekibi ve oyuncular hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken, izleyiciler ise her yeni gelişmeyi büyük bir dikkatle takip etmeye devam ediyor.