Taşacak Bu Deniz’in 34. bölüm fragmanı TRT 1’in resmî sayfasında yayımlandı. Cuma akşamları saat 20.00’de ekrana gelen dizinin yeni bölümü için takvim 16 Ekim’i gösteriyor. Perşembe günkü yayın akışında ise futbol karşılaşmaları bulunuyor. İşte yeni bölüm öncesinde doğrulanan fragman bilgileri, yayın düzeni ve Adil, Esme ile Eleni’nin hikâyesinden son gelişmelere dair ayrıntılar.

Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümünü bekleyen izleyiciler için 34. bölüm fragmanı yayımlandı. TRT 1’in resmî fragman arşivinde yeni tanıtım yerini aldı. Kanalın dizi sayfasında yayın günü ve saati “Cuma 20.00” olarak belirtiliyor. Bu yayın düzenine göre sıradaki yeni bölüm için tarih 16 Ekim 2026 Cuma.

Yeni bölüm öncesinde en çok merak edilen başlıklar, fragmanın yayımlanıp yayımlanmadığı ve dizinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği. 15 Ekim Perşembe günkü TRT 1 yayın akışında Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümü bulunmuyor. Akşam kuşağında futbol karşılaşmaları yer alıyor.

Taşacak Bu Deniz hangi gün, saat kaçta?

Dizinin resmî yayın düzeni cuma akşamları saat 20.00. Dolayısıyla perşembe sabahı yeni bölümü araştıranların, bugünkü yayın akışıyla cuma programını birbirinden ayırması gerekiyor.

16 Ekim’e ilişkin televizyon programı kaydında da 34. bölüm saat 20.00’de listeleniyor. Ancak yayın planındaki olası değişiklikler için son kontrol noktası TRT 1’in güncel akışı ve dizinin resmî duyuruları olmalı.

Burada önemli ayrım, yeni bölüm tarihiyle fragmanın paylaşım tarihi arasında. Bir tanıtımın hafta içinde yayımlanması, dizinin aynı gün ekrana geleceği anlamına gelmiyor. Fragman, yaklaşan bölüme ilişkin ön bilgi sunuyor; televizyon yayını ise açıklanan gün ve saatte gerçekleşiyor.

34. bölüm fragmanı ne zaman yayımlandı?

TRT 1’in “Taşacak Bu Deniz | 34. Bölüm Fragmanı” başlıklı sayfasında giriş tarihi 10 Ekim 2026 olarak görünüyor. Resmî arşivde bu tanıtımın ardından önceki bölümlere ait fragmanlar sıralanıyor.

Bu nedenle “34. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı” ifadesi güncel durumu yansıtmıyor. Yeni tanıtım erişime açık. Bununla birlikte erişilen fragman sayfasının yazılı bölümünde ayrıntılı bir sahne özeti bulunmuyor. Tanıtımın varlığı doğrulanırken karakterlerin hangi kararı vereceğine ilişkin ek sonuçlar çıkarılmamalı.

İzleyiciler, TRT 1’in dizi sayfasındaki “Fragmanlar” alanından bölüm numarasını seçebilir. Önceki tanıtımlar da aynı arşivde bulunduğu için video başlığındaki numaranın kontrol edilmesi yeterli.

Son bölümde Adil ve Esme’nin karşısına hangi tehdit çıktı?

TRT 1’in 33. bölüm açıklamasında, atalarının mezarlarına yönelen tehdit karşısında Adil Koçari’nin verdiği mücadele öne çıktı. Köylüsüne sahip çıkma kararı, çevresindekilere umut verirken Esme’nin endişesini artırdı.

Adil ve Esme, aralarındaki sorunları henüz çözemeden yeni bir çatışmanın içine sürüklendi. Böylece ailelerini koruma çabasıyla kendi ilişkilerinde yaşadıkları gerilim aynı hikâyede buluştu.

Yeni bölüm öncesinde ikilinin bu baskıya nasıl karşılık vereceği önem taşıyor. Ancak önceki bölümün özeti, 34. bölümde bütün sorunların çözüleceğini veya belirli bir karakterin kazanacağını göstermiyor.

İso, Oruç ve Eleni cephesinde neler yaşandı?

34.ölümün resmî açıklamasında Furtunaların kayıplarının ardından yeniden toparlanma çabası da yer aldı. İso’nun ağabeyine kavuşma sevinci, Oruç’un talebiyle gölgelendi. İso, ailesiyle sevdiği kadın arasında bir seçim baskısıyla karşılaştı.

Aynı açıklamada Timur’un, oğlu Cengiz’i kurtarmak için Esme’yi hedef aldığı belirtildi. Annesini yeniden kaybetmek istemeyen Eleni’nin karşılığı da bölümün önemli gelişmeleri arasındaydı.

Dizinin temel hikâyesinde kimler var?

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz’de iki düşman ailenin çatışmasını ve bu mücadelenin ortasında kalan ilişkileri anlatıyor. Adil ile Esme’nin geçmişten gelen bağı, hikâyenin merkezinde bulunuyor. Gerçek annesini aramak için Yunanistan’dan gelen Eleni’nin yolu ise doktor Oruç Furtana’yla kesişiyor.

Başrolleri Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman paylaşıyor. Dizinin yönetmenliğini Çağrı Bayrak üstlenirken senaryoyu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem kaleme alıyor.

Yeni bölüm bilgisi nereden takip edilmeli?

Yayın saatini öğrenmek için TRT 1’in yayın akışı, tanıtımı izlemek için resmî fragman arşivi, önceki gelişmeleri hatırlamak için de bölümler ve özetler alanı kullanılabilir.

15 Ekim itibarıyla doğrulanan bilgi, 34. bölüm fragmanının yayımlandığı ve dizinin cuma 20.00 yayın düzenini koruduğu. Yeni bölüm için beklenen buluşma, 16 Ekim Cuma akşamı TRT 1’de olacak.