Ocak ayındaki zirvesinden bu yana satış baskısı altında kalan ve ons fiyatı 4.000 dolar seviyelerine kadar gerileyen altın piyasası yatırımcının yakın takibinde. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Güney, yaşanan sert düşüşlerin arkasındaki sebepleri değerlendirerek, bu durumun yatırımcılar için önemli bir alım fırsatı olabileceğine dikkat çekti.

Küresel finans piyasalarındaki dalgalı seyir hız kesmeden devam ederken, yılın başından bu yana sert hareketlere sahne olan altın piyasası yatırımcıların odağında yer almayı sürdürüyor. Yılın ilk ayında tarihi bir rekora imza atarak 5 bin 400 doların üzerine çıkan ons altın, son dönemde baskı altında kalarak sabah saatlerinde 4 bin 6 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Ocak ayındaki zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 25 oranında değer kaybeden sarı metal, "Güvenli liman cazibesini yitirdi mi?" sorularını beraberinde getirdi. Yaşanan bu tarihi geri çekilmenin arkasındaki nedenleri, piyasanın önümüzdeki dönemde alacağı yönü ve yatırımcıların dikkat etmesi gereken kritik seviyeleri Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Güney kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.

Faiz ve Enflasyon Fırtınası Altın Fiyatlarını Baskılıyor

Altın fiyatlarında gözlenen sert düşüşlerin temel dinamiklerini analiz eden uzman isim, küresel ölçekteki ekonomik dengesizliklere ve merkez bankalarının hamlelerine dikkat çekti.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların ve enerji maliyetlerinin küresel genelinde enflasyonu tetiklediğini belirten Güney, merkez bankalarının bu duruma karşı en büyük silah olarak faiz artışlarını ve sıkı para politikalarını masaya yatırdığını ifade etti.

Faiz oranlarının yüksek seyretmesinin, faiz getirisi olmayan altın varlıkları üzerinde baskı kurduğunu vurgulayan Güney, piyasadaki son durumu şu sözlerle özetledi: "Küresel piyasalarda ons altın ocak ayında 5.400 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı ancak sabah saatlerinde 4.006 dolar seviyesinde işlem gördü. Şu an 4.020 dolarda seyrediyor; an itibarıyla gün içerisinde zaman zaman dalgalanmalar yaşasa da kritik 4.000 dolar eşiğinin üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Bu demektir ki 4.000 dolar seviyesini görüp tekrar yukarıya tepki alımıyla karşılaşıyor. Eğer bu kritik eşiğin üzerinde kalıcılık sağlar ve kapanışlar gerçekleştirirse, ben altının her zamanki yönünün yine yukarı yönlü olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim."

Kapalıçarşı'da Yatırımcılar Düşüşü Alım Fırsatı Olarak Görüyor

Sarı metalin güvenli liman statüsünü koruyup korumadığına dair tartışmalara da netlik kazandıran Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Güney, altının hala en güvenilir liman olduğunu ancak mevcut konjonktürde sert rüzgarlarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Güney, sahadaki gözlemlerini ve vatandaşların yaklaşımını şu çarpıcı ifadelerle aktardı:

"Altın her zaman güvenli bir limandır ancak bu güvenli limanın şu an itibarıyla üzerinde bir petrol fırtınası, enflasyon fırtınası ve faiz fırtınası esiyor. Çarşı pazara ve sahaya baktığımız zaman, Kapalıçarşı'da bugün itibarıyla fiziki altın alan insan sayısının daha yoğun olduğunu, yani yatırımcıların bu düşüşü birer alım fırsatı olarak değerlendirdiğini açıkça gözlemleyebiliyorum."

Yatırımcılar İçin Kritik Dönemeç ve Beklentiler

Analistlerin ve uzmanların uyarıları doğrultusunda, ons altının 4.000 dolar sınırında verdiği sınav piyasaların yönünü belirlemede kilit rol oynayacak. Kısa vadeli dalgalanmaların ve küresel makroekonomik verilerin yakından izlendiği bu süreçte, uzmanlar yatırımcıların panik işlemlerden kaçınarak kademeli stratejilere odaklanmasının önemine işaret ediyor. Önümüzdeki günlerde merkez bankalarının atacağı adımlar, enerji piyasasındaki gelişmeler ve jeopolitik riskler, altının yeniden eski zirvelerine tırmanıp tırmanamayacağını belirleyecek en önemli etkenler arasında yer alıyor.