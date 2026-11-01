Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütçe maratonu ve kritik kanun teklifleriyle yoğun bir haftalık çalışma takvimine giriyor. Genel Kurulda Kızılay Kanunu ve uluslararası savunma anlaşması ele alınırken, borç affı içeren yasa teklifinin Meclise sunulması planlanıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Genel Kurul ve komisyonlardaki kritik yasa teklifleri ile bütçe maratonunun devam edeceği yoğun bir haftalık çalışma takvimine giriyor. Meclis gündeminde Kızılay düzenlemesi, uluslararası savunma anlaşması, beş ayrı bakanlığın bütçe planlaması ve kamuoyunun beklediği yeni kanun teklifi bulunuyor.

Meclis Genel Kurulunda Öncelikli Kanun Teklifleri

Genel Kurul haftalık mesaisine 3 Kasım Salı günü başlayarak Kızılay Kanunu teklifini yasalaştırmayı hedefliyor. Düzenleme ile Kızılayın uluslararası insani yardım faaliyetlerinde tek yetkili kurum statüsü kazanması öngörülüyor.

Genel Kurulun bir diğer önemli gündem başlığını ise Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşmasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi oluşturuyor. Milletvekilleri üç ülke arasındaki bu savunma iş birliğinin uygunluğunu oylayacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda Beş Bakanlığın Takvimi

Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 yılı bütçe mesaisi 2 Kasım Pazartesi günü başlayarak hafta boyunca aralıksız sürecek. Görüşmelerde bakanlıkların 2027 yılı hedefleri ve planlanan personel alımları kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Komisyonda yürütülecek haftalık bütçe görüşme programı günlere göre şu şekilde sıralanıyor:

2 Kasım Pazartesi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 3 Kasım Salı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 4 Kasım Çarşamba: Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı 5 Kasım Perşembe: Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 6 Kasım Cuma: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Torba Yasa Teklifi ve İhtisas Komisyonları

Çalışma hayatı ile enerji sektörüne yönelik kapsamlı düzenlemeler içeren torba yasa teklifinin bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor. Teklif kapsamında yaklaşık 1 milyon vatandaşın borç affı düzenlemesinden faydalanması hedefleniyor.

Yasama faaliyetleri kapsamında Mecliste bütçe görüşmelerinin yanı sıra diğer ihtisas komisyonları da mesai yapacak. Bu çerçevede Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu da haftalık gündemlerinde yer alan başlıkları ele almak üzere toplanacak.