Apple'ın merakla beklenen ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Duo, sosyal medyada yapılan sıra dışı bir dayanıklılık testine tabi tutuldu. Tim Pan adlı kullanıcı tarafından 10 bin kez katlanıp açılan cihazın ekranındaki değişimler ve menteşe performansı teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Akıllı telefon pazarının en büyük oyuncularından biri olan Apple'ın katlanabilir ekran teknolojisine geçiş yapacağı iddiaları ve bu alandaki çalışmaları uzun süredir teknoloji kulislerini meşgul ediyor. Sektörün geleceğini şekillendirecek olan bu yeni nesil cihazlar, kullanıcıların en çok dayanıklılık ve ekran ömrü konularında endişe duymasına neden oluyor. Katlanabilir telefonların ortak sorunları arasında gösterilen ekran izleri ve menteşe yıpranmaları, yapılan yeni bir testle bir kez daha masaya yatırıldı.

Teknoloji dünyasında ses getiren son gelişmeye göre, Apple'ın ilk katlanabilir modeli olarak adlandırılan iPhone Duo, sosyal medyada gerçekleştirilen sıra dışı bir dayanıklılık testi ile test edildi. Cihazın uzun süreli kullanım koşullarındaki performansını gözler önüne sermeyi amaçlayan bu deney, kısa sürede milyonlarca teknoloji severin dikkatini çekti.

10 Bin Katlama ve Aşırı Soğuk Testi

Tim Pan adlı sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüler, katlanabilir cihazların zorlu koşullardaki dayanıklılığını gözler önüne serdi. Paylaşılan bilgilere göre iPhone Duo, yaklaşık bir yıllık yoğun kullanım senaryosunu simüle etmek amacıyla tam 10 bin kez açılıp kapatıldı. Bununla da yetinmeyen test ekibi, cihazı aşırı soğuk hava koşullarında da test ederek zorlu senaryolara karşı nasıl bir tepki vereceğini gözlemledi.

Katlanabilir telefon pazarındaki en büyük rekabet unsurlarından biri olan ekran dayanıklılığı, bu testin ana odak noktasını oluşturdu. 10 bin katlama döngüsünün ardından cihazın ekranında meydana gelen değişimler, öncesi ve sonrası fotoğraflarıyla karşılaştırıldı.

Ekrandaki Dikey Çizgi ve Gözlemlenen Değişimler

Tim Pan'ın paylaştığı fotoğraflar, telefonun katlanabilir esnek ekranının orta bölümündeki dikey çizginin test sonrasındaki durumunu gözler önüne serdi. İlk görüntüde daha az belirgin olan katlanma izinin, 10 bin katlama sonrasında çekilen ikinci karede daha görünür hale geldiği fark edildi.

Ancak teknoloji uzmanları ve analistler, fotoğraflardaki ışık, açı ve yansıma farkılıkları nedeniyle bu değişimin ne kadarının fiziksel bir aşınmadan kaynaklandığının tam olarak anlaşılamayacağına dikkat çekti. Esnek OLED ekranların doğası gereği katlanma bölgelerinde bir miktar izin oluşması olağan karşılanırken, bu durumun günlük kullanımda kullanıcı deneyimini ne derece etkileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Menteşe Mekanizması Tam Not Aldı

Testin en sevindirici ve dikkat çekici yönlerinden biri ise telefonun mekanik aksamı oldu. 10 bin kez katlanma işlemine ve zorlu soğuk hava testlerine maruz kalan iPhone Duo'nun menteşesinin, aradan geçen bu yoğun kullanımın ardından bile akıcı bir şekilde çalışmaya devam ettiği ifade edildi. Menteşe sisteminin herhangi bir takılma, ses veya direnç göstermeden çalışması, Apple'ın mühendislik kalitesine dair olumlu sinyaller verdi.

Katlanabilir telefon pazarındaki rekabet her geçen gün kızışırken, iPhone Duo gibi konseptlerin gerçek dünya testlerinden başarıyla geçmesi, markanın resmi duyurusu öncesinde tüketicilerde büyük bir heyecan yaratıyor. Yapılan bu tür dayanıklılık testleri, gelecekte raflardaki yerini alacak katlanabilir cihazların ne kadar güvenilir olacağına dair önemli ipuçları sunmaya devam ediyor.