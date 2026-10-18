17 Ekim Cumartesi akşamının reyting sonuçları açıklandı ve televizyon ekranlarında büyük bir rekabet yaşandı. Başrollerini Mehmet Aslantuğ ve Eylül Lize Kandemir'in paylaştığı yeni dizi Başkalarının Hayatı, AB ve ABC1 kategorilerinde zirveye yerleşerek rakiplerine fark atarken, Total grubunda liderliği Güller ve Günahlar göğüsledi.

Televizyon ekranlarının en çok izlenen günlerinden biri olan cumartesi akşamı yayınlanan yapımların izleyici karşısındaki karnesi netleşti. 17 Ekim 2026 tarihli reyting sonuçları, ekranlarda yaprak dökümüne ve zirve yarışında büyük sürprizlere sahne oldu.

Birbirinden iddialı dizilerin kıyasıya rekabet ettiği gecede, sezona hızlı bir giriş yapan yeni yapımlar ile ekranların demirbaşları arasındaki mücadele milyonları ekran başına kilitledi. Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Mercan Köşk ve ekranların yeni soluklarından Başkalarının Hayatı dizilerinin yarıştığı gecenin galibi, kategorilere göre farklı yapımlar oldu.

Başkalarının Hayatı İki Kategoride Birden Zirveyi Ele Geçirdi

Yayın hayatına başladığı günden bu yana izleyicinin dikkatini çeken ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Başkalarının Hayatı, 17 Ekim Cumartesi akşamı elde ettiği oranlarla reyting sıralamasını altüst etti. Başrollerini Türk televizyonlarının usta ismi Mehmet Aslantuğ ile genç yetenek Eylül Lize Kandemir'in paylaştığı yapım, özellikle üst gelir grubundaki başarısıyla dikkat çekti.

Açıklanan resmi verilere göre dizi, AB ve ABC1 kategorilerinde en yüksek izlenme oranlarına ulaşarak birinci sırada yer aldı. Rakiplerine bu iki grupta büyük fark atan yapım, reyting yarışındaki iddiasını ve kalıcılığını bir kez daha kanıtladı. Total grubunda ise ikincilik koltuğuna oturan dizi, genel tablodaki gücünü gözler önüne serdi.

Total Grubunun Lideri Değişmedi: Güller ve Günahlar

Televizyon izleyicilerinin genel izleme alışkanlıklarını yansıtan Total kategorisinde ise zirvenin sahibi değişmedi. Geniş kitlelerin beğenisini kazanan Güller ve Günahlar, cumartesi akşamının en çok izlenen yapımı olarak liderliğini korumayı başardı. İstikrarlı grafiğini sürdüren dizi, güçlü rakibi Başkalarının Hayatı'nın çıkışına rağmen Total grubundaki tahtını kaptırmadı.

Gecenin bir diğer iddialı yapımı Gönül Dağı ise her üç kategoride de üst sıralardaki yerini koruyarak sadık izleyici kitlesinin desteğini bir kez daha kanıtladı. Anadolu sıcaklığını ekranlara taşıyan yapım, milyonları ekran başına bağlamaya devam etti.

AB ve ABC1 Gruplarında Detaylı Sıralama

Cumartesi akşamının rekabet dolu tablosu alt kategorilerde de hareketli sonuçlar ortaya çıkardı:

AB Kategorisi: Başkalarının Hayatı'nın zirveye yerleştiği bu grupta, Güller ve Günahlar dördüncü sırada yer alırken, Gönül Dağı beşinci sırada kendine yer buldu. Listenin alt sıralarında ise Mercan Köşk 17. sırada kalarak beklenen çıkışı bu hafta gerçekleştiremedi.

ABC1 Kategorisi: Bu grupta da zirvenin değişmeyen ismi Başkalarının Hayatı oldu. Yapım birinci sırayı kimseye kaptırmazken, Gönül Dağı ikinci, Güller ve Günahlar ise üçüncü sıraya yerleşti. Mercan Köşk dizisi ise ABC1 grubunda 14. sırada yer alabildi.

AB

Başkalarının Hayatı MasterChef Türkiye Güller ve Günahlar Gönül Dağı Güldür Güldür Show Mercan Köşk Sevdam Karadeniz (Tekrar)

20+ ABC1

Başkalarının Hayatı Gönül Dağı Güller ve Günahlar MasterChef Türkiye Güldür Güldür Show Mercan Köşk Sevdam Karadeniz (Tekrar)

Televizyon Dünyasında Rekabet Kızışıyor

Sezonun ilerleyen haftalarında reyting savaşlarının daha da kızışması beklenirken, yeni dizilerin eski ve köklü yapımlarla verdiği mücadele sektörel hareketliliği artırıyor. Başkalarının Hayatı'nın yakaladığı bu ivme, önümüzdeki bölümlerde cumartesi akşamlarının liderlik koltuğu için kıyasıya bir mücadelenin süreceğini gösteriyor. Yapımcıların ve kanalların stratejilerini bu sonuçlara göre yeniden şekillendirmesi beklenirken, izleyicilerin tercihlerinin önümüzdeki hafta tablolara nasıl yansıyacağı şimdiden merak konusu oldu.