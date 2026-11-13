MTM Medya Takip Merkezi'nin son iki yıllık verilerine göre, yedi ana akım TV kanalındaki reklam yayın süresi yüzde 49 oranında azaldı. Artan yapım maliyetleri ve ekonomik daralma ekrana yansırken, firmaların kısa reklamlara yönelmesi ve inşaat ile finans sektörlerindeki artış dikkat çekti.

Türkiye'deki televizyon yayıncılığı ve dizi sektörü, son dönemde artan maliyetler ve gelir dengesizlikleriyle gündemden düşmüyor. Ekim ayı sonuna doğru bazı kanalların dizilerin yeni bölümlerini yayımlamaması, ekrandaki ekonomik sorunları yeniden gözler önüne serdi. MTM Medya Takip Merkezi, bu gelişmelerin ardından 7 ana akım televizyon kanalının son iki yıla ait reklam verilerini inceleyerek çarpıcı sonuçları kamuoyuyla paylaştı.

Araştırma; ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve Kanal 7 kanallarının 10 Ekim–9 Kasım dönemindeki reklam performanslarını karşılaştırdı. Elde edilen veriler, televizyon reklamcılığında yalnızca hacim küçülmesi yaşanmadığını, aynı zamanda sektörel tercihler ile reklam sürelerinde de köklü bir değişim yaşandığını ortaya koydu.

Reklam Sayısı ve Sürelerinde Büyük Daralma

Televizyon ekranlarındaki reklam yoğunluğunun giderek azaldığını belirten araştırma sonuçlarına göre, geçen yıl 2 bin 80 olan reklam kaydı bu yıl bin 787 seviyesine geriledi. Rakamlardaki düşüşün boyutları şu şekilde özetleniyor:

Yayın Sayısı Düşüşü: Reklam yayın sayısı yüzde 39 oranında azalarak 55 bin 855'ten 34 bin 34 rakamına indi.

Toplam Süre Kaybı: Sektör genelindeki toplam yayın süresi yüzde 49'luk gerilemeyle 196 saate düştü.

Kanal Bazlı Dağılım: İncelenen yedi kanalın tamamında reklam hacmi küçülürken, en büyük düşüş yüzde 42 ile TRT 1 'de görüldü. Show TV ise yüzde 34 ile daralmanın en sınırlı kaldığı kanal oldu.

Kamu Spotları: Benzer bir daralma kamusal duyurularda da yaşandı. Geçen yıl 717 kez yayımlanan kamu spotlarının sayısı yüzde 83 azalarak 123'e geriledi.





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Sektörel Dağılım Değişti: İnşaat ve Finans Yükselişte

Reklam pazarındaki daralma her sektörü aynı oranda etkilemedi. Ticaret ve gıda sektörleri her iki yılda da ilk iki sıradaki yerini korurken, harcama kalemlerindeki kaymalar dikkat çekti:

Lider Sektörler: Ticaret sektörü, yüzde 29'luk düşüşe rağmen 11 bin 3 reklam yayınıyla ilk sıradaki yerini korudu. Buna karşın gıda sektöründe reklam sayısı yüzde 40, iletişim teknolojilerinde ise yüzde 48 oranında azaldı.

Yükselen Sektörler: Finans sektörü reklam yayın sayısını artırarak iletişim teknolojilerini geride bıraktı ve listede üçüncü sıraya yükseldi. İnşaat ve emlak reklamlarında ise yüzde 86 , finans reklamlarında yüzde 14 artış kaydedildi.

Sert Düşüş Yaşayanlar: Kişisel bakım kategorisinde yüzde 99, yayıncılıkta yüzde 92 ve otomotiv sektöründe yüzde 91'e varan devasa düşüşler yaşandı.

15 Saniye ve Altı Reklamlar Piyasayı Ele Geçirdi

Maliyetleri düşürmek isteyen firmaların kısa reklamlara yöneldiği verilerle netlik kazandı. Geçen yıl yayımlanan her üç reklamdan yaklaşık biri 15 saniye veya daha kısayken, bu yıl kısa reklamların toplam yayınlar içindeki payı yüzde 54'e yükseldi.

Buna karşılık daha uzun reklam formatları rağbet görmedi:

16–30 Saniyelik Reklamlar: Payı yüzde 42'den yüzde 29'a geriledi.

30 Saniyeden Uzun Reklamlar: Payı yüzde 27'den yüzde 17 seviyesine düştü.

Uzmanlar, artan yapım maliyetleri karşısında reklam gelirleri ile yayın giderleri arasındaki dengenin bozulmasının, televizyon dünyasındaki bu yapısal değişimi tetiklediğini vurguluyor.