TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Teşkilat, 191. bölümüyle 1 Kasım 2026 Pazar akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. Haritacılar'ın karanlık planları, Sergey hamlesi ve Korkut ile ekibin vereceği zorlu mücadele yeni bölüme damgasını vururken, günün TRT 1 yayın akışı netleşti.

Pazar akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yer alan ve başrolünde başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı Teşkilat, milyonları ekrana kilitleyen temposuyla nefes kesmeye devam ediyor. Ülkesi için kalabalıkların içinde görünmez olmayı göze alarak iç ve dış tehditlere karşı fedakârca savaşan vatan sevdalılarının hikayesini anlatan dizinin yeni bölümleri büyük bir merakla bekleniyor.

İzleyicilerin arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırdığı "Teşkilat bu akşam var mı?" sorusu yanıt bulurken, 191. bölümün fragmanları ve detayları da izleyicide büyük bir heyecan yarattı.

Teşkilat 191. Bölümde Hangi Gelişmeler Yaşanacak?

Yayınlanan çarpıcı fragmanlarıyla dikkatleri üzerine çeken Teşkilat 191. bölüm, yine gerilim dolu anlara sahne olacak. Yeni bölümün en dikkat çeken detaylarından biri Haritacılar grubunun kendi içlerinden birini ortadan kaldırmaya hazırlanması oluyor. Bu tehlikeli hamleye karşı boş durmayan Teşkilat ekibi, kritik bir operasyonla Sergey isimli kişiyi canlı olarak ele geçirmek için düğmeye basıyor.

Öte yandan, Yahya’nın silah meselesinin çözüme kavuştuğu sinyali verilirken; Korkut, Hamdi ve Şahin üçlüsünün karşı karşıya kaldığı ölümcül tehlikeler hikayenin merkezinde yer alıyor.

İlk fragmanda yer alan vatana ihanet, cinayet ve kaçırma suçlamalarının odağındaki sorgu sahnesi izleyicileri şoke ederken, ikinci fragmanda Yahya ile yaşanan gerilim ve bir karakterin hesaplaşmayı tamamen kişisel bir mesele haline getirmesi dikkat çekiyor. Altay ve ekibinin bu karmaşık ağda alacağı kritik kararlar merakla bekleniyor.

Son Bölümde Neler Yaşanmıştı? Denge Değiştiren Olaylar

191.bölüme giden süreçte Teşkilat'ın 190. bölümü adeta nefesleri kesmişti. Özellikle Azra’nın Altay ve ekibini kritik bir anda yarı yolda bırakması, sahadaki tüm dengeleri altüst etmişti.





Altay’ın kendisine güvenmeye başladığı hassas bir dönemde yaşanan bu ihanet hamlesi, ikili arasındaki ilişkileri çıkmaza sokmuştu. Diğer taraftan Şahin ve Ulak, Korkut’u köşeye sıkıştırdıklarını zannederken hiç beklemedikleri sert bir karşılıkla karşılaşmış, Altay ise düşmanın kalesine ulaşmak için soluksuz bir takibi sürdürmüştü.

1 Kasım 2026 TRT 1 Yayın Akışı ve Teşkilat Yayın Saati

Hafta sonunu ekran başında geçirmek ve pazar akşamını kaliteli bir yapımla taçlandırmak isteyen vatandaşlar için TRT 1 yayın akışı netleşti. Gün boyunca birbirinden farklı programları ekrana getiren kanalda, akşam kuşağının akışı şu şekilde sıralanıyor:

19.00: Ana Haber (Günün sıcak başlıkları ve dünya gündemi)

20.00: Teşkilat (191. Yeni Bölüm)

00.15: 3'Te 3 (Bilgi yarışması)

01.15: Taşacak Bu Deniz (Tekrar)

04.00: Diriliş "Ertuğrul"

Pazar akşamı saat 20.00’de başlayacak olan Teşkilat, soluk soluğa izlenecek operasyonları, karakterler arasındaki duygusal ve stratejik çatışmalarıyla bir kez daha reyting zirvesini zorlamaya hazırlanıyor. Kaçırılmayacak sahnelerin yer alacağı yeni bölüm için geri sayım resmen başladı.