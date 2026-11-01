İstanbul Ticaret Odası, 2026 yılı Ekim ayına ilişkin İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verilerini duyurdu. Açıklanan göstergelere göre mega kentte perakende fiyat hareketlerinde önceki aylara kıyasla daha yüksek bir artış ivmesi kaydedildi. Kentteki fiyat değişimleri genel tüketici harcamalarında belirgin yükselişlere işaret etti.

İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi Ekim Ayı Göstergeleri

İTO verilerine göre 2026 Ekim ayında perakende fiyatları temsil eden İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık bazda yüzde 2,47 oranında yükseldi. Yıllık bazdaki fiyat artışı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,47 olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan endeks verilerine göre kent genelindeki fiyat değişim oranları şu şekilde sıralandı:

Aylık Değişim: Yüzde 2,47

Yüzde 2,47 Bir Önceki Yıl Sonuna Göre Değişim: Yüzde 29,31

Yüzde 29,31 Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim: Yüzde 32,47

Yüzde 32,47 On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim: Yüzde 35,97

Harcama Gruplarında Fiyat Değişimleri

Ekim ayında harcama kalemleri arasında en yüksek fiyat artışı giyim ve ayakkabı grubunda kaydedildi. Kış sezonu ürünlerinin piyasaya girmesiyle birlikte giyim ve ayakkabı harcamaları aylık bazda yüzde 10,60 oranında artış göstererek zirvede yer aldı.

Sektörel bazda gerçekleşen aylık fiyat hareketleri ise tüketici gruplarına göre farklılık gösterdi:

Harcama Grubu Aylık Değişim Oranı (%) Giyim ve Ayakkabı %10,60 Eğlence ve Kültür %5,32 Haberleşme %5,05 Gıda ve Alkolsüz İçecekler %2,58 Konut %2,24 Lokanta ve Oteller %1,87 Çeşitli Mal ve Hizmetler %1,82 Sağlık %1,80 Ev Eşyası %1,67 Eğitim %1,52 Ulaştırma %0,45 Alkollü İçecekler ve Tütün %0,00

Verilere göre ulaştırma harcamalarındaki artış yüzde 0,45 ile sınırlı kalırken, alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda ise Ekim ayı boyunca herhangi bir fiyat değişimi gerçekleşmedi.