Türkiye'nin idari yapısını yeniden düzenlemeyi hedefleyen 100 il ve 1000 ilçe projesi kapsamında statü değişikliğine en yakın yerleşim yerleri sıralandı. Düzenleme kapsamında 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması hedeflenirken kriterleri karşılayan ilçeler dikkat çekiyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yinelenen 100 il ve 1000 ilçe hedefi doğrultusunda, idari yapıda statü değişikliği bekleyen ilçelere yönelik değerlendirmeler sürüyor. Artan nüfus ve bölgesel ihtiyaçlar gerekçesiyle gündeme taşınan tasarı kapsamında 19 yeni il ile 78 yeni ilçenin kurulması öngörülüyor.

100 İl ve 1000 İlçe Projesinin Kapsamı

Mevcut idari yapının güncellenmesi amacıyla hazırlanan 100 il projesi, Türkiye genelinde 19 ilçenin il statüsüne kavuşturulmasını hedefliyor. Proje çerçevesinde nüfus yoğunluğu, ekonomik kapasite ve merkeze uzaklık gibi temel idari kriterleri sağlayan yerleşim yerlerinin dönüştürülmesi planlanıyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin değişen gereksinimleri doğrultusunda mevcut yönetim haritasının gözden geçirilmesi gerektiğini ve 100 il hedefine ulaşma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Bir İlçenin İl Olabilmesi İçin Gereken Şartlar

Bir yerleşim yerinin kanunen il statüsü kazanabilmesi için asgari 100 bin nüfusa sahip olması ve bağlı bulunduğu mevcut il merkezine en az 30 kilometre mesafede yer alması gerekiyor. İdari incelemelerde ayrıca şu temel unsurlar değerlendiriliyor:

Bölgenin ekonomik canlılığı ve üretim potansiyeli

Ulaşım ağları ve altyapı olanaklarının yeterliliği

Stratejik konum ile kalkınma kapasitesi

Sosyal ve kültürel gelişmişlik seviyesi

İl Olma Potansiyeli Yüksek Olan İlçeler

Nüfus ve coğrafi koşullarıyla öne çıkan 24 ilçe arasında Alanya 359 bin 891, Tarsus 353 bin 469, İnegöl 299 bin 203 ve Çorlu 294 bin kişilik nüfuslarıyla ilk sıralarda yer alıyor. Diğer aday ilçelerin nüfus verileri ise şu şekildedir:

İlçe ve Bağlı Olduğu İl Nüfus Siverek (Şanlıurfa) 271.832 Manavgat (Antalya) 258.367 İskenderun (Hatay) 227.498 Fethiye (Muğla) 177.569 Zonguldak Ereğli (Zonguldak) 175.294 Edremit (Balıkesir) 171.700 Erciş (Van) 171.000 Bandırma (Balıkesir) 166.836 Nazilli (Aydın) 162.000 Cizre (Şırnak) 161.135 Lüleburgaz (Kırklareli) 155.670 Konya Ereğli (Konya) 153.849 Ergani (Diyarbakır) 137.492 Ünye (Ordu) 132.915 Kozan (Adana) 132.642 Kahta (Adıyaman) 132.303 Polatlı (Ankara) 128.895 Elbistan (Kahramanmaraş) 127.755 Midyat (Mardin) 122.308 Yüksekova (Hakkâri) 121.969

Türkiye'de En Son Hangi İlçe İl Oldu?

Türkiye'de il sayısı en son 1999 yılında gerçekleşen yasal düzenleme ile artırıldı. Bu düzenlemeyle birlikte Düzce il statüsüne yükseltilerek Türkiye'nin 81'inci ili oldu ve o tarihten bu yana haritada yeni bir il oluşturulmadı.