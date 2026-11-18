17 Kasım 2026 Salı reytinglerinde Tuzlu Kahve, AB ve 20+ABC1’de liderliğini korudu. Total’de birincilik ise Anne Yarısı’nın oldu. Haysiyet, en iyi derecesini üçüncü olduğu AB grubunda aldı. Üç dizinin yeni bölüm sıralamaları ve reyting puanları, salı akşamının izleyici gruplarına göre nasıl değiştiğini gösterdi.

Star TV’nin Tuzlu Kahve, NOW’ın Anne Yarısı ve Kanal D’nin Haysiyet dizileri 17 Kasım Salı günü yeni bölümleriyle ekrana geldi. Üç dizinin sıralaması izleyici grubuna göre değişti. Tablodaki sıralar, dizilerin yeni bölümlerinin günün genel listesinde aldığı yerleri gösteriyor. Haber bültenleri ve gündüz kuşağı programları da aynı listelerde yer alıyor.

Dizi Total AB 20+ABC1 Tuzlu Kahve — Star TV 5. · 4,36 1. · 5,03 1. · 4,84 Anne Yarısı — NOW 1. · 5,18 6. · 2,94 3. · 4,14 Haysiyet — Kanal D 4. · 4,50 3. · 3,20 6. · 3,69

Tuzlu Kahve iki grupta birinci, Total’de beşinci

Tuzlu Kahve, AB’de 5,03, 20+ABC1’de 4,84 reytingle iki listenin de ilk sırasında. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber her iki kategoride ikinci oldu. Star TV dizisinin Total puanı ise 4,36. Bu sonuçla Tuzlu Kahve, Total listesinde dördüncü olan Haysiyet’in hemen arkasında, beşinci sırada yer aldı.

Geçen salıyla karşılaştırıldığında Tuzlu Kahve’nin Total puanı 4,04’ten 4,36’ya çıktı. Aynı dönemde AB puanı 5,26’dan 5,03’e, 20+ABC1 puanı ise 4,95’ten 4,84’e geriledi. Dizi böylece iki grupta daha düşük puan almasına rağmen geçen haftaki birinciliklerini sürdürdü.

Anne Yarısı Total’de liderliğini korudu

Anne Yarısı, 5,18 reytingle Total’de günün birincisi oldu. Bu grupta Müge Anlı ile Tatlı Sert ikinci, Esra Erol’da üçüncü sırayı aldı. NOW dizisi 20+ABC1’de 4,14 puanla üçüncü, AB’de 2,94 puanla altıncı oldu. Üç kategoride de önceki haftanın altında puan alan dizinin Total’deki sırası değişmedi. Geçen hafta 5,79 olan Total puanı bu hafta 0,61 puan geriledi.

Haysiyet en iyi sırasını AB’de aldı

Kanal D’nin Haysiyet dizisi, 3,20 reytingle AB’de üçüncü sıraya yerleşti. Bu grupta Tuzlu Kahve ile NOW Ana Haber’in arkasında, Anne Yarısı’nın önünde yer aldı. Total’de 4,50 puanla dördüncü olan dizi, 20+ABC1’de 3,69 puanla altıncı oldu. Üç diziyi karşılaştıran izleyici için sıralamadaki fark burada belirginleşiyor. Haysiyet, Total’de Tuzlu Kahve’nin, AB’de ise Anne Yarısı’nın önünde günü tamamladı.

20+ABC1 tablosunda iki dizinin özeti de ilk 10’a girdi. Tuzlu Kahve’nin yeni bölümü birinci, özeti sekizinci sırada yer aldı. Anne Yarısı’nın yeni bölümü üçüncü, özeti ise onuncu oldu. Aynı dizi adının listede iki kez görünmesi, yeni bölüm ile özetin ayrı yayınlar olarak ölçülmesinden kaynaklanıyor.