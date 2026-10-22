Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Tuzlu Kahve, beklenmedik bir senarist değişikliğiyle gündeme geldi. Diziyi ilk bölümünden bu yana kaleme alan Aslı Zengin ile yollar ayrılırken, yeni bölümleri yazacak usta isim Ekin Atalar oldu. Ayrılığın ardından izleyiciler Ekin Atalar'ın kariyerini araştırmaya başladı.

Televizyon ekranlarında her sezon büyük bir rekabetin yaşandığı projelerde, reyting savaşları ve hikâye akışındaki yenilik arayışları bazen kadro ve mutfak ekibinde köklü değişiklikleri beraberinde getiriyor. Salı akşamları Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Tuzlu Kahve dizisinde de flaş bir gelişme yaşandı. Poll Films imzası taşıyan yapımın senaryo ekibinde yapılan revizyon, magazin ve televizyon kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Dizinin ilk bölümünden itibaren hikâyeyi şekillendiren ve sosyal medyada dilden dile dolaşan repliklerin arkasındaki isim olan Aslı Zengin ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Yapımın hayranlarını şaşırtan bu erken ayrılığın ardından, dizinin yeni bölümlerini kaleme alacak isim hızla netleşti.

Yeni Bölümleri Ekin Atalar Kaleme Alacak

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre; sosyal medyada paylaşılan diyalogları ve renkli konuk oyuncularıyla adından söz ettiren Tuzlu Kahve'nin senaryosu usta bir kaleme emanet edildi. Dizinin bundan sonraki bölümlerinde hikâyenin akışını Ekin Atalar yönlendirecek.

Deneyimli yazarın ekibe dahil olmasıyla birlikte, senaryonun dinamiklerinde ve karakter derinliklerinde yepyeni bir dönemin başlaması bekleniyor. Ayrıca ilerleyen bölümlerde hikâyeye dahil olacak yeni konuk oyuncuların da yapımın izlenme oranlarına ve sosyal medya etkileşimine katkı sağlaması öngörülüyor.

Ekin Atalar Kimdir? Edebiyattan Televizyona Uzanan Başarılı Bir Kariyer

Tuzlu Kahve'nin yeni senaristi olarak bayrağı devralan Ekin Atalar, hem edebiyat dünyasındaki eserleri hem de Türk televizyonlarına kazandırdığı unutulmaz projelerle tanınan çok yönlü bir isim.

Eğitim Hayatı: 1979 doğumlu olan başarılı yazar, Saint Benoît Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra yükseköğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü 'nde tamamladı.

Edebi Başarıları ve Kitapları: Yazarlık kariyerinde erken dönemde dikkat çeken Atalar, 2003 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri'nde öyküleriyle "dikkate değer" bulunarak edebiyat çevrelerinin beğenisini kazandı. Yazarın "Hayata Asılmak Tehlikeli ve Yasaktır" adlı kitabı Varlık Yayınları tarafından okurla buluşturuldu. Ardından 2010 yılında "Selindrella" ve devamı niteliğindeki "Acilen Evlenmem Lazım" adlı romanları yayımlandı.

Televizyon Dünyasının Tanıdık İmzası

Roman ve öykü türündeki başarılı çalışmalarının yanı sıra televizyon sektöründe de uzun yıllardır aktif olarak görev yapan Ekin Atalar, Türk televizyon tarihine damga vuran pek çok popüler yapımın senaryo ekibinde yer aldı. Atalar'ın imzasını taşıyan veya katkı sunduğu projeler arasında; gençliğin unutulmaz yapımlarından Kavak Yelleri, eğlenceli kurgusuyla Zil Çalınca, romantik komedi türündeki Hayatımın Aşkı ve son dönemin dikkat çeken dramalarından Baba gibi önemli diziler yer alıyor.

Deneyimli senaristin Tuzlu Kahve dizisine katılması, yapımın geleceği açısından izleyicilerde büyük bir merak ve heyecan uyandırdı. Aslı Zengin'den görevi devralan Ekin Atalar'ın kalemiyle şekillenecek olan yeni bölümlerin reytinglerde nasıl bir karşılık bulacağı ve hikâyeyi nereye taşıyacağı şimdiden televizyon eleştirmenlerinin ve dizinin sadık takipçilerinin en çok konuştuğu konuların başında geliyor. Salı akşamları Star TV ekranlarında fırtınalar estiren Tuzlu Kahve, yeni senaristiyle birlikte sezona damga vurmaya hazırlanıyor.