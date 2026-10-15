Taşacak Bu Deniz’de Adil Koçari’yi canlandıran Ulaş Tuna Astepe’nin bölüm başı kazancı merak konusu oldu. Oyuncu için 700 bin TL ile 1 milyon TL arasında ücret tahminleri paylaşıldı. Ancak haberlerde farklı rakamlar da yer aldı. İşte Astepe’nin dizi, dijital proje ve reklam gelirleri hakkında yayımlanan iddiaların ayrıntıları ve kaynaklardaki önemli tarih farkları.

TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz’de Adil Koçari karakterini canlandıran Ulaş Tuna Astepe’nin bölüm başı kazancı yeniden merak konusu oldu. Oyuncunun ücreti hakkında yayımlanan haberlerde farklı rakamlar bulunuyor. Bazı içerikler 700 bin TL ile 1 milyon TL arasında tahmin sunarken, başka bir haber 450 bin TL iddiasına yer veriyor. İncelenen kaynaklar, oyuncunun güncel sözleşmesini veya ücretini doğrulayan bir belge paylaşmıyor.

Bu nedenle “Ulaş Tuna Astepe bölüm başına kesin olarak 1 milyon TL alıyor” demek mümkün değil. Kamuoyuna yansıyan rakamlar, haberlerdeki iddia ve tahminlerden oluşuyor.

700 bin TL ile 1 milyon TL tahmini hangi haberde yer aldı?

Astepe’nin Taşacak Bu Deniz’den bölüm başına 700.000 TL ile 1.000.000 TL arasında kazanabileceği tahmin edildi.

Taşacak Bu Deniz için 450 bin TL iddiası da yayımlandı

Referans Gazetesi’nin 13 Mart 2026 tarihli haberinde ise Ulaş Tuna Astepe’nin bölüm başına yaklaşık 450 bin TL kazandığı ifade edildi. Aynı içerik, dört bölüm üzerinden oyuncunun aylık kazancını 1 milyon 800 bin TL olarak hesapladı.

Çift Kişilik Oda’da ne kadar aldığı öne sürüldü?

Astepe’nin önceki projelerinden Çift Kişilik Oda için de bölüm başı ücret iddiası gündeme gelmişti. 10 Haziran 2025 tarihli haberlerde, oyuncunun bölüm başına 600 bin TL aldığı ileri sürüldü.

Dijital proje ve reklam gelirleri için hangi tutarlar konuşuldu?

Başka haberde dijital platform projeleri için 900 bin TL–1 milyon 200 bin TL, reklam ve sponsor iş birlikleri için ise 500 bin TL–1 milyon 500 bin TL aralıkları paylaşıldı. Kaynak, bu rakamları da tahmin olarak sundu. Bu iki gelir başlığı, haberde ayrı ayrı yer aldı.

Bölüm başı ücret, aylık net kazancı gösterir mi?

Ulaş Tuna Astepe’nin güncel kazancı hakkında ulaşılabilen tablo, farklı tarihlerde yayımlanmış ücret iddialarından oluşuyor. 700 bin TL–1 milyon TL aralığı bir tahmin; 450 bin TL ve 600 bin TL rakamları ise ayrı haberlerin aktardığı iddialar. Oyuncunun kesin bölüm başı ücretini belirlemek için doğrudan tarafların açıklaması veya doğrulanabilir sözleşme bilgisi gerekiyor.