2000'li yıllara damga vuran sevilen şarkıcı Nev (Nevzat Doğansoy), sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine ikinci kez entübe edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren sanatçının menajeri İlker Ercan, durumunun çok kritik olduğunu belirterek 0 pozitif kan bağışı çağrısında bulundu ve sevenlerinden acil dua istedi.

Türk müzik dünyasında kendine has ses tonu ve 2000'li yıllara damga vuran hit şarkılarıyla hafızalara kazınan Nev, zor günler geçirmeye devam ediyor. "Zor", "Mühürlü Kaderim" ve "Sen Gibi" gibi unutulmaz eserlerle milyonların kalbinde taht kuran ünlü sanatçıdan gelen son haberler, hayranlarını ve müzik camiasını yasa boğdu. Sanatçının sağlık tablosunun ağırlaşması, tüm sevenlerini endişelendiren bir süreci beraberinde getirdi.

Yoğun Bakım Süreci ve Ani Kötüleşme

Geçtiğimiz dönemde, 3 Eylül 2026 tarihinde yaşadığı ani bilinç kaybı sonrasında hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Nevzat Doğansoy, uzun süredir hayatta kalma mücadelesi veriyordu. İlk aşamada bir süre entübe edilen ve ardından gözetim altında tutulan başarılı şarkıcının sağlık durumunun stabil hale gelmesi beklenirken, son günlerde tablosunda yeniden ciddi bir kötüleşme gözlendi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen sanatçının vücudunun gösterdiği hassasiyet süreci daha da kritik bir boyuta taşıdı.

Menajerinden Acil Kan Bağışı ve Dua Çağrısı

Sanatçının menajeri İlker Ercan, kamuoyunu ve sevenlerini derinden sarsan gelişmeyi duyurarak acil yardım çağrısında bulundu. Sosyal medya ve basın aracılığıyla yapılan açıklamada, Nev'in dün gece itibarıyla ikinci kez entübe edildiği ve durumunun son derece kritik olduğu vurgulandı. Yoğun kanaması olduğu belirtilen sanatçı için acil olarak 0 pozitif kana ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Menajer İlker Ercan yaptığı duygusal açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Merhaba dostlar dün gece Nev tekrar entübe edildi, durum çok kritik dualarınızı eksik etmeyin, yoğun kanaması olduğu için kan ihtiyacı oluyor. 0 pozitif olup herhangi bir problemi olmayan arkadaşları Çam ve Sakura Hastanesi'nde Nevzat Doğansoy adına kan vermeye bekliyoruz."

Karaciğer Nakli İhtimali Masada

Nev'in yoğun bakımdaki zorlu mücadelesi aralıksız sürerken, sağlık ekibinin değerlendirmeleri sonucunda karaciğer nakli ihtimalinin de ciddiyetle ele alındığı öğrenildi. Sanatçının karaciğerinde oluşan rahatsızlığın tetiklediği komplikasyonlar nedeniyle tedavi sürecinin son derece hassas ve multidisipliner bir yaklaşımla yürütüldüğü bildirildi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki müzik severler ve sanatçı dostları, sosyal medya üzerinden "Geçmiş olsun Nev" etiketleriyle destek mesajları paylaşarak sanatçıya moral vermeye çalışıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi büyük bir titizlikle sürdürülen Nevzat Doğansoy için duyarlı vatandaşların kan bağışında bulunması beklenirken, milyonlar usta isimden gelecek sevindirici haberleri büyük bir umutla bekliyor.