Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, üçüncü sezonunda kadrosunu güçlü isimlerle genişletmeye devam ediyor. Sosyal medyanın tanınan genç yıldızı Feride Özdinç, Mardin'de çekilen dizide Berfin karakterine hayat vererek Zemherioğlu'nun kızı olarak izleyici karşısına çıkacak.

Ekranların en çok izlenen yapımları arasında yer alan ve pazartesi akşamlarına damgasını vuran Uzak Şehir, üçüncü sezonunda da adından söz ettirmeye devam ediyor. AyNa Yapım imzasını taşıyan, başrollerini Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın paylaştığı fenomen dizi, hikayesini derinleştirecek sürpriz transferlerle kadrosunu güçlendiriyor. Usta oyuncular Burak Altay ve Taner Turan'ın ardından kadroya katılan genç yetenek Feride Özdinç, dizinin gidişatını değiştirecek kritik bir rolle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı ve çekimleri Mardin'in tarihi ve etkileyici atmosferinde gerçekleştirilen projede sular durulmuyor. Sosyal medya dünyasında geniş bir hayran kitlesine sahip olan genç yıldızın diziye dahil olması, televizyon kulislerinde ve dijital medyada büyük bir yankı uyandırdı.

Berfin Karakteriyle Ekranlara Adım Atıyor

Genç oyuncu Feride Özdinç, başkent ve bölge kültürünün harmanlandığı yapımda Berfin karakterine hayat verecek. Senaryo gereği, Taner Turan'ın canlandırdığı Zemherioğlu karakterinin kızı olarak izleyici karşısına çıkacak olan Özdinç, hikayenin dengelerini alt üst etmeye hazırlanıyor.

Dizinin merkezinde yer alan Cihan ile Alya'nın destansı aşk hikâyesi, önümüzdeki bölümlerde peş peşe büyük sınavlarla karşı karşıya kalacak. Berfin karakterinin dahil olmasıyla birlikte köklü aileler arasındaki dengelerin nasıl değişeceği ve genç oyuncunun sergileyeceği performans şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

Feride Özdinç Kimdir ve Kariyeri Nasıl Başladı?

Oyunculuk kariyerine attığı bu dev adımla adından sıkça söz ettiren Feride Özdinç, geniş kitleler tarafından ilk olarak dijital platformlardaki içerikleriyle tanındı. 17 Mayıs 2004 tarihinde dünyaya gelen genç yıldız, sosyal medya dünyasında kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı.

TikTok, Instagram ve YouTube gibi popüler dijital mecralarda ürettiği özgün içeriklerle milyonlarca takipçiye ulaşan Özdinç, özellikle Feride Özdinç YouTube kanalı üzerinden paylaştığı günlük hayat vlogları ve eğlenceli videolarla geniş bir kitleyi peşinden sürükledi. Sosyal medyadaki bu güçlü etkileşimini profesyonel oyunculuk kariyerine taşıyan genç isim, televizyon dünyasının aranan yüzleri arasına girmeyi başardı.

Uzak Şehir Yeni Sezonda Rekor Kırmaya Devam Ediyor

Yayınlandığı ilk günden bu yana Türk televizyon seyircisinin vazgeçilmezleri arasında yer alan Uzak Şehir, güçlü oyuncu kadrosu, Mardin'in büyüleyici görsel anlatımı ve çarpık ilişkileri ele alan senaryosuyla reyting listelerini alt üst ediyor. Yapımcı şirketin titizlikle yürüttüğü casting çalışmaları sonucunda kadroya dahil edilen Feride Özdinç'in performansı, özellikle genç izleyici kitlesinin dizge olan ilgisini daha da artıracak.

Cihan ve Alya'nın aşkını bekleyen zorlu virajlar, Zemherioğlu ailesinin hamleleri ve Berfin karakterinin hikayeye getireceği dinamizm, önümüzdeki pazartesi akşamlarında ekrana gelecek bölümlerde netlik kazanacak. Yönetmen koltuğunda oturan isimlerin titizlikle hazırladığı sahneler, izleyicilere soluksuz bir dizi deneyimi vadediyor. Yapımın takipçileri, yeni bölümlerde yaşanacak gelişmeleri sabırsızlıkla bekliyor.