Gül Masalı Dizisi 4. Bölüm Full İzle? 17 Temmuz 2022 Gül Masalı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Gül Masalı 16 Temmuz 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ

ATV ekranlarının yeni fenomeni Gül Masalı dizisi, ekranlara verdiği bayram arasından geri dönüyor. Bu hafta yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Gül Masalı dizisinde Gonca’yı büyük bir sürpriz bekliyor. Peki, Gül Masalı dizisi 3.son bölümde ne oldu? Gül Masalı dizisi 4.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Pastel Film imzasıyla 19 Haziran’dan bu yana seyirci karşısına çıkan Gül Masalı dizisinin yönetmenliğini Sadullah Şentürk üstlenirken; senaryosunu Aybars Bora kaleme alıyor. Başrollerini Erdem Kaynarca (Toprak Atabey) ve Gülper Özdemir (Gonca) ikilisinin paylaştığı Gül Masalı dizisi, Gonca’nın geçmişine ait sırların bir bir ortaya çıkmasını konu alıyor. Televizyon izleyicisi tarafından merak ile takip edilmeye başlanmış olan Gül Masalı dizisinin yeni bölümleri ise, her pazar saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alıyor.

Gül Masalı Dizisi 3. Son Bölümde Ne Oldu?

ATV ekranlarındaki yerini en son 3 Temmuz 2022 Pazar günü alan Gül Masalı dizisi, seyircisinin karşısın 3. bölümü ile çıktı. Gül Masalı dizisinin yayınlanan 3. son bölümünde; annesi Gülümser’den kalan ev ile Toprak’ın ilgilendiğini öğrenen Gonca, Toprak’ın kendisine gösterdiği yakınlığın nedeninin bu ev olduğunu düşündü. Üstüne bir de Toprak’ı Ece ile gören Gonca, İstanbul’dan kendisini almak için gelen babası Tahir ile geri dönmeye karar verdi. Gonca tarafından yanlış anlaşılmanın üzüntüsünü yaşayan Toprak, Gonca’yı geri döndürmek için harekete geçerken; işe, Gonca’nın annesinin evinde yapacağı değişim ile başladı. Yoldan Gonca’yı geri döndürmeyi başaran Toprak, sadece Gonca’dan çok önemli bir saklayan Tahir’i değil; Gonca’nın geçmişine dair ağır günahlar işlemiş olan babası Halil ve annesi Canan Atabey’in de canını sıktı.

Gül Masalı Dizisi 4.Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kurban Bayramı nedeniyle verdiği bir haftalık kısa molanın ardından yeniden ATV ekranlarındaki yerini almaya hazırlanan Gül Masalı dizisi, 17 Temmuz 2022 Pazar günü 4. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Gül Masalı dizisinin yayınlanan 4. yeni bölüm fragmanına göreyse, Gonca’nın ve annesi Gülümser’in geçmişine dair çok önemli sırlar bir bir ortaya çıkmaya başlayacak. Tahir’in Gonca'nın gerçek babası olmadığının öğreneceği Gül Masalı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarındaki yerini alacak.