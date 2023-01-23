Yargı Dizisi 51. Bölüm Full İzle! 22 Ocak 2023 Yargı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Son Bölüm Nefesleri Kesti...

Yargı Dizisi 51. Bölüm KANAL D İzle! TIKLAYINIZ

Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, yeni sezonuna iddialı bir şekilde başladı. Şimdilerde kuyu cinayetlerini araştıran Yargı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise, özellikle Ceylin’in başına gelenler dikkat çekti! Peki, Yargı dizisi 51. (son) bölümde ne oldu? İşte, detaylar…

Yargı Dizisi 51. Bölüm Özeti

Ceylin, dosyayla ilgili olarak aldığı tehdit telefonları nedeniyle arası bozuk olan Ilgaz ile yeni bir gerilim yaşayacaktır. Bu gerilim, onun sevdiği adamı koruma duygusu ile davada gerçeği ortaya çıkarma refleksi arasında bir denge kurmasını gerektirecektir. Anlaşıldığı kadarıyla, bu iki duygu arasında bir denge kurması ve hangi duygunun ön planda olacağı belirsizdir.

Ilgaz ve Eren, "düğün günü ölü bulunan gelin" olayını soruştururken, düğün gününde ne olduğunun gerçeklerini aramaktadır. Soruşturma sürerken, davada ortaya çıkan gerçeklerle birlikte garip ve gizemli ilişkiler ağı da ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda, Yekta Tilmen'in oğlu Ömer'i daha iyi tanımaya çalışırken Ömer'in öngörülemeyen davranışları Ilgaz ve Eren'i sürekli olarak şaşırtacaktır.

Merdan'ın yokluğunda, Çınar'ın sahip çıkması gereken bir dede mirası beklemektedir. Bu nedenle, Çınar zorlu bir süreç yaşayacaktır. Ilgaz ise mesleği gereği çokça tehdit ile karşılaşmış bir polistir ve adaletten hiçbir şekilde ödün vermemekte kararlıdır. Ancak, Ilgaz dahil hiç kimse, tehditlerin bu kadar büyük ve ciddi olabileceğini öngörememiştir. Bu nedenle, çoğalan tehditler vakanın seyrini değiştirecektir.