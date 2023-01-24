Yasak Elma 163. Bölüm Full İzle! 23 Ocak 2023 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Yasak Elma 164.Bölüm Fragmanı!

Yasak Elma Dizisi 163.Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisi, yeni sezonunda da entrikanın dozunu yüksek tutar hale geldi. Ekranlara yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden Yasak Elma dizisinde Yıldız’ın başına gelenler, başta Doğan olmak üzere herkesi biraz şaşkına çevirdi. Peki, Yasak Elma dizisi 163. (son) bölümde neler oldu? Yasak Elma dizisi 164. (yeni) bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…

Medyapım imzası ile 6 sezondur FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Yasak Elma dizisi, yeni sezonuna da bomba gibi başlamış bulunuyor. Reytinglerde hala zirveye oynayan Yasak Elma dizisi, bu sezon Murat Aygen’in canlandırdığı Doğan ile Eda Ece’nin canlandırdığı Yıldız; Şevval Sam’ın canlandırdığı Ender ve Şebnem Dönmez’in canlandırdığı Handan karakteri arasındaki çekişmeleri konu alıyor. Sevilen konusu ve beğenilen oyuncu kadrosu ile seyircisini yeni bölümleri hakkında meraklandıran Yasak Elma dizisi, her pazartesi saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Yasak Elma Dizisi 163. (Son) Bölümde Neler Oldu?

Ender ve Yıldız Julia'nın kolay bir hedef olmadığını ve Handan'ın gördüklerinden etkilendiğini anlamış gibi görünüyor. Handan, Doğan'la konuşmaya karar verir ve Selim Kumru'nun yalanlarından şüphelenmeye başlar. Kendini zor durumda bulan Kumru, tesadüfen her şeyi değiştirecektir.

Yasak Elma 164.Bölüm Fragmanı