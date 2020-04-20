Bugün 14:49 TSİ
İtalya’daki Etna Yanardağı yeniden kül ve duman püskürtmeye başladı
İtalya’daki Etna Yanardağı yeniden harekete geçerek, kül ve duman püskürtmeye başladı.
İtalya’nın güneyinde yer alan Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı yeniden aktif duruma geçti. Yanardağ meydana gelen patlamanın ardından yaklaşık 4 bin 300 metre yüksekliğe kül ve duman püskürttü.
- Yanardağdaki patlamanın ardından resmi kaynaklardan uyarı yapılmadı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz