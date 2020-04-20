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İtalya’daki Etna Yanardağı yeniden kül ve duman püskürtmeye başladı

İtalya’daki Etna Yanardağı yeniden harekete geçerek, kül ve duman püskürtmeye başladı.

İtalya’nın güneyinde yer alan Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı yeniden aktif duruma geçti. Yanardağ meydana gelen patlamanın ardından yaklaşık 4 bin 300 metre yüksekliğe kül ve duman püskürttü.

  • Yanardağdaki patlamanın ardından resmi kaynaklardan uyarı yapılmadı.
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