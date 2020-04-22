10 yıl önce bugün neler oldu? 22 Nisan 2020

BOSNA-HERSEK CUMHURBAŞKANI İSTANBUL’DA

Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Haris Slajdzic, Türkiye’nin düzenlediği, Bosna-Hersek ve Sırbistan arasında yapılacak üçlü zirveye katılmak için Türkiye’ye geldi.

Slajdzic’i Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Ulutaş karşıladı. Bir süre konukevinde dinlenen Slajdzic, daha sonra kalacağı otele hareket etti.

Türkiye, Sırbistan, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanları cumartesi günü İstanbul’da üçlü bir zirve gerçekleştirecek.

Zirvede, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Haris Slajdzic ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadic bir araya gelecek. İki cumhurbaşkanı Bosna Savaşı’nın ardından ilk kez Bosna sürecini konuşmak üzere bir araya gelecek.

BİR 23 NİSAN GELENEĞİ: MAKAM TESLİMİ

EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU, EMİRLER YAĞDIRDI!

Türkiye genelinde yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri başladı; makamlara öğrenciler oturdu.

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne de Ahmet Sapmaz İlköğretim Okulu 8. Sınıf öğrencisi İpek İdaye oturdu.

İdaye, Adana Emniyet Müdürü Mehmet Salih Kesmez’e sorular sordu. Kesmez, öğrencilerin sorularını yanıtlarken onlara emniyet teşkilatı hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra Kesmez’in koltuğuna oturan 8. sınıf öğrencisi İpek, telefonla ilgili birimlere talimatlar verdi.

Kesmez, ziyaretin ardından çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

BEYTÜŞŞEBAPLI ÖĞRENCİLER ANKARA’YA GÖNDERİLDİ

Şırnak’ın Beytüşşebap Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve hayata geçirilen "Geziyorum-Öğreniyorum" adlı projenin üçüncü ayağı olan Ankara gezisi için 46 öğrenci yola çıktı.

3 rehber öğretmeni ile 5 gün için yola çıkan öğrenciler, Ankara’da Anıtkabir başta olmak üzere Çankaya Köşkü’nü, TBMM’yi, Müzeleri, Ankara Kalesini ve değişik yerleri ziyaret etme imkanı bulacak.

Öğrenci grubu 23 Nisan günü Ankara 19 Mayıs Stadyumunda yapılacak 23 Nisan Etkinliklerine katılacak.