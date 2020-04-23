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Ramazan virüsün gölgesinde karşılanacak - İşte İmsak Vakitleri

11 ayın sultanı mübarek ramazan ayı geldi. korona virüs salgını nedeniyle bu gece ilk teravih namazı evlerde kılınacak. Yarın başlayacak oruç için gece yarısından sonra sahura kalkılıp niyetler edilecek.

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11 ayın sultanı, Ramazan geldi. Mübarek ay bu yıl Korona virüsün gölgesinde karşılanacak.

Müslümanlar Ramazan’ı bu gece kılınacak olan İlk teravih namazı ile karşılayacak. Ancak teravih, salgın önlemleri nedeniyle camilerde değil evlerde kılınacak. Gece yarısından sonra da oruca hazırlıklar başlayacak ve ilk sahura kalkılacak.

Oruca başlayacak olan ilk il saat 3.17 ile Iğdır olacak.

İMSAK VAKİTLERİ

İFTAR VAKİTLERİ İSE ŞÖYLE.

  • İSTANBUL: 20.01
  • ANKARA: 19.44
  • İZMİR: 20.04
  • BURSA: 20.00
  • ERZURUM: 19.10

En son iftar yapacak olan il ise Edirne olacak, kentte oruç 20.12’de açılacak.

Ramazan ayı bu yıl buruk geçecek. Zira virüse ilişkin yayımlanan genelgeye göre vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren etkinliklere izin verilmeyecek ve iftar çadırları kurulmayacak.
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