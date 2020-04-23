Anasayfa/

Video Galeri /

/ Bugün 19:22 TSİ

Elazığ’da kamyon devrildi, Kaza anı kameralara yansıdı

Elazığ’da kum yüklü kamyon devrildi, sürücüsü hafif yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.