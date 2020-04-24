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Eyüpsultan Camii’ne Mahyaların Asılması Havadan Görüntülendi

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ibadete kapalı olan camilere, Ramazan ayının vazgeçilmezi mahyalar asıldı. Eyüpsultan Camii’ne, asılan ’Oruç arınmaktır’ mahyası havadan görüntülendi.

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Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler nedeniyle kapalı olan camilerin minareleri Ramazan ayının vazgeçilmezi olan mahyalarla süslendi.

Ramazan ayının simgelerinden ve Türk-İslam tarihinde önemli bir yeri olan mahyalar, ilk teravih ile birlikte İstanbul’u aydınlatmaya başladı. İstanbul’da kartpostallık görüntüler oluşturan ’ Oruç arınmaktır’ yazılı mahya havadan görüntülendi.
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