Eyüpsultan Camii’ne Mahyaların Asılması Havadan Görüntülendi

Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler nedeniyle kapalı olan camilerin minareleri Ramazan ayının vazgeçilmezi olan mahyalarla süslendi.

Ramazan ayının simgelerinden ve Türk-İslam tarihinde önemli bir yeri olan mahyalar, ilk teravih ile birlikte İstanbul’u aydınlatmaya başladı. İstanbul’da kartpostallık görüntüler oluşturan ’ Oruç arınmaktır’ yazılı mahya havadan görüntülendi.