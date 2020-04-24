Günün Özeti Haberleri - 24 Nisan 2020
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte 115 can kaybı, 3 bin 116 yeni vaka”
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 115 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 491 olduğunu açıkladı.
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11 ayın sultanı Ramazan geldi
11 ayın sultanı mübarek ramazan dün gece yapılan ilk sahurla başladı. Salgın sebebiyle teravih namazları evlerde kılındı. ilk iftar da bu akşam güneşin batmasıyla yapılacak.
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Türkiye’de vaka sayısı dengelendi
Dünya Sağlık Örgütü korona virüs salgınında gelinen son durumu değerlendirdi. Açıklamada Türkiye’de vaka sayılarının dengelendiğine dikkat çekildi.
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Dünya genelinde virüs kaynaklı ölüm 190 bine yaklaştı
Korona virüs salgınında dünya genelinde yaklaşık 190 bin kişi hayatını kaybetti. 740 bin insan da iyileşerek sağlığına kavuştu.
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- BM: "Acil tedbir alınmazsa açlık ikiye katlanacak"
Birleşmiş Milletler’in (BM) Covid-19 salgını nedeniyle dünyada yeni bir açlık krizi yaşanması riskine karşı yayınladığı raporda, "Çok hızlı tedbirler alınmazsa dünyadaki açlık ikiye katlanacak" ifadeleri kullanıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz