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Günün Özeti Haberleri - 24 Nisan 2020

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte 115 can kaybı, 3 bin 116 yeni vaka”

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 115 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 491 olduğunu açıkladı.

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11 ayın sultanı Ramazan geldi

11 ayın sultanı mübarek ramazan dün gece yapılan ilk sahurla başladı. Salgın sebebiyle teravih namazları evlerde kılındı. ilk iftar da bu akşam güneşin batmasıyla yapılacak.

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    Türkiye’de vaka sayısı dengelendi

    Dünya Sağlık Örgütü korona virüs salgınında gelinen son durumu değerlendirdi. Açıklamada Türkiye’de vaka sayılarının dengelendiğine dikkat çekildi.

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      Dünya genelinde virüs kaynaklı ölüm 190 bine yaklaştı

      Korona virüs salgınında dünya genelinde yaklaşık 190 bin kişi hayatını kaybetti. 740 bin insan da iyileşerek sağlığına kavuştu.

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            • BM: "Acil tedbir alınmazsa açlık ikiye katlanacak"

        Birleşmiş Milletler’in (BM) Covid-19 salgını nedeniyle dünyada yeni bir açlık krizi yaşanması riskine karşı yayınladığı raporda, "Çok hızlı tedbirler alınmazsa dünyadaki açlık ikiye katlanacak" ifadeleri kullanıldı.
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