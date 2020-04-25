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- Dün 21:14 TSİ

Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, iftara kısa bir süre kala Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Yaylacık Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan amca çocukları arasında kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada Ramazan Güneş (47) olay yerinde hayatını kaybederken Ökkeş G. (19), Hamza G. (19), Mehmet G. (26), Mustafa G. (39), Abdülkadir G. (15), Mehmet G. (22), Ahmet G. (42) ve Fehmi G. (32) yaralandı. Yaralılar, ambulans ve araçlarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri mahallede önlem alırken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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