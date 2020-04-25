Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 8 yaralı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kavga, iftara kısa bir süre kala Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Yaylacık Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan amca çocukları arasında kavga çıktı.
Silahların da kullanıldığı kavgada Ramazan Güneş (47) olay yerinde hayatını kaybederken Ökkeş G. (19), Hamza G. (19), Mehmet G. (26), Mustafa G. (39), Abdülkadir G. (15), Mehmet G. (22), Ahmet G. (42) ve Fehmi G. (32) yaralandı. Yaralılar, ambulans ve araçlarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri mahallede önlem alırken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz