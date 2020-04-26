Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 16:47 TSİ

31 ilde sessiz hafta sonu

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu gece yarısı sona eriyor. Kısıtlamanın son gününde de işlek cadde ve meydanlar sakinliğini korudu.

Büyütmek için resme tıklayın

31 ili kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu gece yarısı sona eriyor. Kısıtlamanın son gününde heryer yine bomboştu. Megakent İstanbul’da binlerce turistin ziyaret ettiği tarihi yarımada havadan görüntülendi.

Sadece tarihi yarımada değil elbette, normal zamanda iğne atsanız yere düşmeyecek olan meydanlar, cadde ve sokaklar da sakindi.

Toplu ulaşım ise sabah erken saatlerde hareketliydi. Kısıtlamadan muaf olanlar için seferler yapıldı.

Ekipler de kontrol noktalarında görev başındaydı. Yollarda olan sürücü ve yolcuların izin belgeleri istendi, maske ve araç içi yoğunluk kontrolleri yapıldı. Kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlama bugün saat 24’te sona erecek. (İHA)
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Virüs kaynaklı en fazla can kaybı ABD ve İtalya’da mask
Virüs kaynaklı en fazla can kaybı ABD ve İtalya’da
Sevimli yunuslar deniz yüzeyi temizleme aracıyla yarıştı mask
Sevimli yunuslar deniz yüzeyi temizleme aracıyla yarıştı
31 ilde sessiz hafta sonu mask
31 ilde sessiz hafta sonu
Koronayı yendi ‘Erik Dalı’ eşliğinde taburcu oldu mask
Koronayı yendi ‘Erik Dalı’ eşliğinde taburcu oldu
Ters lalelerin karla buluşması mask
Ters lalelerin karla buluşması
Kısıtlamaya rağmen dışarı çıktı, ceza yedi mask
Kısıtlamaya rağmen dışarı çıktı, ceza yedi

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL