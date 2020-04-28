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Yunus polisler maskesiz dolaşanlara göz açtırmıyor

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından insan hareketliliğinin yaşandığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde polis, maskesiz dolaşan vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı.

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Yeni Tip Korona virüsten (Covid-19) korunma tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde insan hareketliliği yaşandı. Önceki günlerin aksine bir çok insanın geldiği meydan ve caddede İstanbul Emniyetine bağlı “Yunus polisi” olarak bilinen Motosikletli Polis Timleri ekipleri, Taksim Meydanında motosikletleriyle devriye gezerek maske takmayan vatandaşları tek tek uyardı. Yanında maskesi bulunan vatandaşları uyarıların ardından maskelerini takarak yoluna devam etti.

“RAHATSIZIM, BU YÜZDEN MASKE TAKMADIM”

Yanında maske bulundurmasına rağmen neden takmadığı sorulan bir vatandaş ise, “Rahatsızım, bu yüzden maskeyi takmadım” diyerek kendini savundu. Vatandaş daha sonra polisi uyarısıyla maskesini takarak arkadaşıyla birlikte yürümeye devam etti.
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