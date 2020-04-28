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Yaşları küçük ama suçları büyük

Ümraniye ve Sancaktepe’de girdikleri ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin yaşları dikkat çekerken, 4 kişiden 3’ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 12 Şubat günü Ümraniye’de bir evden çok sayıda ziynet eşyası, 28 Mart günü ise Sancaktepe’de bir iş yerinden gıda malzemesi ve nakit para çalınması olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesinin ardından polis, şüphelilerin eşkallerini tespit etti.

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları neticesinde şüpheliler 31 Mart günü Sultanbeyli’de gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden 2’si Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne, küçük yaştaki 2 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

YAŞLARI KÜÇÜK SUÇLARI BÜYÜK

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Yusuf E. (20)’nin 6 adet iş yerinden hırsızlık, 1 adet yaralama, 4 adet güveni kötüye kullanma, 2 adet otodan hırsızlık, 4 adet oto hırsızlığı suçlarından, Caner Y. (20)’nin de 1 adet iş yerinden hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Küçük yaştaki şüphelilerden M.Ç. (17)’nin 1 adet iş yerinden hırsızlık, 1 adet belgede sahtecilik, 8 adet evden hırsızlık, 1 adet oto hırsızlığı, 3 adet yaralama suçlarından, bir diğer yaşı küçük şüpheli Yaşar B. (16)’nin ise 2 adet iş yerinden hırsızlık, 7 adet açıktan hırsızlık, 2 adet yağma, 4 adet oto hırsızlığı, 1 adet yaralama, 1 adet güveni kötüye kullanma, 1 adet otodan hırsızlık suçlarından emniyette kayıtları bulunduğu belirlendi. Öte yandan, hırsızlık şüphelilerin girdikleri iş yeri ve evlerdeki vatandaşa verdikleri zararın 30 bin TL’nin üzerinde olduğu öğrenildi.

1’İ SERBEST 3’Ü TUTUKLANDI

Şüphelilerden Caner Y. serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheliden biri Asayiş Şube Müdürlüğünde, yaşı küçük 2 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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