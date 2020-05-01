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Giriş çıkışları kapatılan Taksim’de yoğun güvenlik önlemi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Beyoğlu Taksim’de meydana çıkan yollar barikatlarla kapatılırken, meydanın etrafında yoğun güvenlik önlemi alındı.

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi polis ekipleri, Taksim Meydanı’ndaki son hazırlıklarını tamamladı. Dün görevlilerce meydanın çevresine bırakılan polis barikatları, gündüz saatlerinden itibaren görevlilerce Taksim Meydanı’na çıkan yollara dizildi.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile 1-3 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’un da içerisinde bulunduğu 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu.

Kısıtlamaya rağmen Taksim Meydanı’na izinsiz bir şekilde çıkacaklara karşı bariyerler konuldu. Ayrıca bu gece yarısı itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte meydana çıkan tüm yolların araç trafiğine kapatılırken, sadece resmi araçların ve ambulansların geçişine izin veriliyor. Meydanın etrafında yoğun güvenlik önlemi alınırken, TOMA ile özel harekat polislerine ait araçlarında meydanda hazır bekletildiği görüldü.
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