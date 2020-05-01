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Kısıtlamanın ilk gününde Antalya’da sessizlik hakim

Turizm şehri Antalya’da 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizlik hakim oldu. Kısıtlamadan önce vatandaşların yoğun olarak bulunduğu işlek caddelerdeki boşluklar havadan görüntülendi.

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Yeni tip Korona virüs ( covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 Mayıs saat 00.00’a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Antalya’da ise polis ekipleri, kısıtlamayla birlikte kente giriş çıkışlar kadar önemli kavşaklarda ve ana arterlerde görev aldı. Polisler, kısıtlamaya ve kurallara uymayan vatandaşları tespit etmek için de kontrol noktaları oluşturdu. Ekipler, sokakta gördükleri yaya ve sürücüleri durdurup, kimlik kontrolü yapıyor.

Kısıtlamanın ilk gününde kentin en işlek caddeleri arasında yer alan Anafartalar Caddesi (Güllük), Cumhuriyet Meydanı ve Konyaaltı Caddesi’nde de sessizlik hakimdi. Giriş ve çıkışları kapalı olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nin izlendiği varyantlarda da vatandaşların olmadığı, bankların boş kaldığı gözlendi.

Korona virüsünden önce araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı Antalyaspor Kavşağı’nda da polis ekipleri kontrol noktalarında görev aldı. Araçları tek tek duran ekipler, sürücülere kısıtlamadan muaf olup olmadıklarını sordu.

Diğer yandan kentin merkezi noktalarından 100. Yıl Bulvarında da caddeler boş kaldı. Caddelerin boşluğu havadan görüntülendi.

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