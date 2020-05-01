Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 11:46 TSİ

Kaçak saç tıraşına bekçi baskını

Bağcılar’da salgın nedeniyle berberlere getirilen yasağa rağmen kaçak olarak faaliyet gösteren bir kuaför salonu gece bekçilerince baskına uğradı. Gece yarısı faaliyet gösteren berber salonundaki müşterilere para cezası uygulanırken, salon zabıta ekiplerince mühürlendi.

Korona virüs salgını nedeniyle kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatılmıştı. Çarşı ve mahalle bekçilerince yapılan devriyelerde dün gece saat 23.30 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi’nde bulunan bir erkek kuaförünün yasağa uymadığı ve gizlice tıraş yaptığı tespit edildi.

Bekçilerce kuaför salonuna düzenlenen baskında bir berberle tıraş olmayı bekleyen 2 müşterisi yakalandı. Berber salonunda ‘müşteri’ olarak bulunan 2 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi uyarınca toplam 6 bin 360 lira idari para cezası uygulandı. Kuaför salonunu işleten berbere ise adli işlem yapılırken, söz konusu salon İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kısıtlamanın ilk gününde Antalya’da sessizlik hakim mask
Kısıtlamanın ilk gününde Antalya’da sessizlik hakim
Giriş çıkışları kapatılan Taksim’de yoğun güvenlik önlemi mask
Giriş çıkışları kapatılan Taksim’de yoğun güvenlik önlemi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki denetimler havadan görüntülendi mask
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki denetimler havadan görüntülendi
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu gözaltına alındı mask
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu gözaltına alındı
Ankara’da 5 sivilin öldüğü bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı mask
Ankara’da 5 sivilin öldüğü bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı
Koronavirüs testlerinde kullanılan negatif basınçlı kabin görüntülendi mask
Koronavirüs testlerinde kullanılan negatif basınçlı kabin görüntülendi

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL