Cezaevinden tahliye edilenlerin takibi sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında son MYK toplantılarında, infaz indirimi düzenlemesinden yararlanarak cezaevinden çıkanların yeniden suça karışmalarının önüne geçilmesi için alınması gereken tedbirler tartışıldı.

CHPli parti yöneticilerinin kamuoyunda infazla ilgili yanlış algı oluştuğu dile getirildi. Virüs izni sebebiyle evlerine izinli gönderilenlerle ilgili ise çok fazla problem beklenmediği belirtildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de MYK toplantısında cezaevinden çıkanların yeniden suça karışmalarının önüne geçilmesi için birkaç bakanlık tarafından tedbir alındığını söyledi.

Bu arada CHP’nin infaz düzenlemesinin şekil yönünden iptali için Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuru da AK Parti’nin gündemine geldi. Bu yasanın, af düzenlemesi olduğuna dair iddiaların doğru olmadığı ifade edildi. ’Bu Somut olarak infaz düzenlemesidir’ denildi.