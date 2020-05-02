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O ilde son 2 haftadır hiç virüs vakasına rastlanmadı
Gümüşhaneliler koronavirüs tedbirlerine harfiyen uymaya çalışıyor. Bu bilinç sayesinde kentte son 2 haftadır hiç vakaya rastlanmadı.
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Gümüşhane’de vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan " evde kal" çağrılarına uyuyor.
Zorunlu olmadıkça evden çıkılmayınca meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı. Özellikle şehrin en kalabalık noktaları olan Oltanbey Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Parkı’nda belediye temizlik işçileri dışında kimse yok. Tedbirlere uyulan kentte son 2 haftadır koronavirüs testi pozitif çıkan hastaya da rastlanmadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz