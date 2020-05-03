Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 11:50 TSİ

Gönüllü davulcular sokaklarda

Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki bir mahallede vatandaşın isteği üzerine 6 davulcu gönüllü olarak sokaklarda gezmeye başladı.

Büyütmek için resme tıklayın

Besmele ile çıktık yola diyen davulcular vatandaşlarımız talep etti. Para olsa da olur olmasa da diye konuştular.

Korona virüs pandemisi sebebiyle ev ev dolaşarak bahşiş toplamaları yasaklanan Ramazan davulcularının durumu yerel belediyelere bırakılırken Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesinde bir araya gelen 6 kişilik davulcu timi vatandaşların isteğini geri çevirmeyip gönüllü olarak çalışmaya başladı. Gönüllü davulcular sahur vakti gezmedik sokak bırakmayıp vatandaşları sahura kaldırdı.

Bursa’da gönüllü davulcular sokaklarda

Gönüllü davulcular sayesinde sahura kalkan vatandaşlar ise yerel yönetimlerden Osmanlı Devletinden kalan geleneğe sahip çıkmalarını istedi.

26 yıldır Ramazanlarda davul çaldığını belirten Selahattin Erbağan, "Bu mesleği çocukluk yıllarından bu yana yapıyorum. Amatör olarak başladım ve 26 yıldır Bursa’nın birçok mahallesinde Ramazan davulunu çalıyorum. Bu yıl davul çalmayı düşünmedik vatandaşlardan yoğun talep gelmesiyle başladık. Bahşiş olmamasına rağmen gönüllü olduk çalıyoruz. Para önemli değil isteyen verir, istemeyen vermez. Mahallelimiz memnun olsun bize yeter. Elimizden geldiği kadar halkımıza hizmet edelim takdir vatandaşımızın" diye konuştu.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü
Bando takımı konser için vatandaşın ayağına gitti mask
Bando takımı konser için vatandaşın ayağına gitti
Gönüllü davulcular sokaklarda mask
Gönüllü davulcular sokaklarda
Oğlu ile birlikte virüsü yenen baba: "Öğrenince dünya başıma yıkıldı" mask
Oğlu ile birlikte virüsü yenen baba: "Öğrenince dünya başıma yıkıldı"
Polis memuruyla sokak köpeğinin gülümseten görüntüleri mask
Polis memuruyla sokak köpeğinin gülümseten görüntüleri
Polis Özel Harekat timleri El-Bab’a uğurlandı mask
Polis Özel Harekat timleri El-Bab’a uğurlandı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL