Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 12:31 TSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe’de yapımı devam eden salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntüleri paylaştı. Görüntülerde bazı hasta odalarının hazır hale getirildiği görüldü.

Büyütmek için resme tıklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi twitter adresinden hastanelerin içerisinden ve dışarısından görüntüler paylaştı. Erdoğan paylaşımında, "Yeşilköy ve Sancaktepe’de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul’a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız" ifadelerine yer verdi.

Diğer taraftan, paylaşılan görüntülerde bazı hasta odalarının hazırlık aşamasının tamamlandığı görüldü. Hasta yataklarının ve diğer ekipmanların yerleştirildiği görüntülendi. Video üzerinde de bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanelerin 45 gün içerisinde bitirileceğini bir kez daha belirtti.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sahte polis kimliği ile gasp yapan yabancı uyruklu çeteye operasyon mask
Sahte polis kimliği ile gasp yapan yabancı uyruklu çeteye operasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü
Bando takımı konser için vatandaşın ayağına gitti mask
Bando takımı konser için vatandaşın ayağına gitti
Gönüllü davulcular sokaklarda mask
Gönüllü davulcular sokaklarda
Oğlu ile birlikte virüsü yenen baba: "Öğrenince dünya başıma yıkıldı" mask
Oğlu ile birlikte virüsü yenen baba: "Öğrenince dünya başıma yıkıldı"
Polis memuruyla sokak köpeğinin gülümseten görüntüleri mask
Polis memuruyla sokak köpeğinin gülümseten görüntüleri

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL