Sahte polis kimliği ile gasp yapan yabancı uyruklu çeteye operasyon

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini “ polis” olarak tanıtan kişiler tarafından gasp edildiklerini iddia eden yabancı uyruklu şahıslardan gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Gasp olaylarının meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, eşkalleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, ilk olaSahte polis kimliği ile gasp yapan yabancı uyruklu çeteye operasyon

rak sivil araçla kendilerini polis olarak tanıtıp sahte polis kimliği göstererek durdurdukları yabancı uyruklu kişilerin cep telefonlarını, elektronik eşyalarını ve paralarını gasp eden şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti. Yapılan araştırmalarda çete üyelerinin kullandıkları aracın kiralık olduğu tespit edildi. Polis, oto kiralama yetkilisi gibi davranarak Razgar S. (26), Muhammed B. (28) ve Ahmet El E. (21) isimli gaspçılar ile kiralama şirketi üzerinden buluşma saati ayarladı. Gasp olaylarının şüphelisi 3 kişi, kiralama şirketine geldikleri sırada takibe alınarak operasyon gerçekleştirildi. Ahmet El E. ile birlikte gasp olaylarının sorumluları olduğu belirlenen Razgar S. ve Muhammed B., kiralama şirketinde kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınarak Şehit Cemal Şenel Polis Merkezi’ne götürülen 3 gaspçı sorguya alındı. Soruşturmada şüphelilerin kabarık suç dosyaları da ortaya çıktı. Zanlıların 15 Mart’ta Bağcılar Merkez Mahallesi’nde bir evde kalan 10 yabancı uyruklu kişinin gasp edilip cep telefonlarının alınması, 29 Nisan’da Bağcılar Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yürüyen 2 yabancı uyruklu kişinin 2 cep telefonu ve 700 TL paralarının gasp edilmesi ile aynı günün akşamı İnönü Mahallesi’nde bir evde yaşayan 4 yabancı uyruklu kişiye ait 3 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar ve 200 lira paranın gasp edilmesi olaylarının da faili oldukları tespit edildi.

TUTUKLANAN GASPÇILARIN ÖRGÜTLE BAĞLANTILARI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Şüphelilerin kendilerini “polis” olarak tanıtarak gerçekleştirdikleri her gasp olayında kiraladıkları farklı bir aracı kullandıkları, bu araçları kiralarken sahte kimlik ve pasaport belgeleri kullandıkları tespit edildi. Polis, 3 kişilik gasp şebekesinin PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG ile bağlantıları olup olmadığını da araştırıyor.

Operasyonla yakalanan 3 gaspçı, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.