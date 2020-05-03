Bugün 16:26 TSİ
31 İlde 3 günlük sokak kısıtlamasında son gün
30 büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsayan üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona eriyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Kısıtlamanın son gününde heryer yine bomboştu.İki gün sakin olan İstanbul, bugün de sakinliğini korudu. Sahiller, meydanlar şehrin simgelerinden olan martılara kaldı. Bir taraftan denetimler de sürüyor. Ana cadde ve bağlantı yollarında kontroller yapılıyor. Sadece göreve giden ve izin belgesi bulunan yolcuların, sürücüleringeçişlerine izin veriliyor.
Kısıtlama sonrası hayat normale dönecek ama virüse karşı alınan sıkı tedbirler devam edecek.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz