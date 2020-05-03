31 İlde 3 günlük sokak kısıtlamasında son gün

Kısıtlamanın son gününde heryer yine bomboştu.İki gün sakin olan İstanbul, bugün de sakinliğini korudu. Sahiller, meydanlar şehrin simgelerinden olan martılara kaldı. Bir taraftan denetimler de sürüyor. Ana cadde ve bağlantı yollarında kontroller yapılıyor. Sadece göreve giden ve izin belgesi bulunan yolcuların, sürücüleringeçişlerine izin veriliyor.

Kısıtlama sonrası hayat normale dönecek ama virüse karşı alınan sıkı tedbirler devam edecek.