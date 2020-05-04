Vicdansızlar Yeni doğmuş bebeği sokağa terk ettiler

Alınan bilgiye göre; 22 Nisan tarihinde gece H.K. adlı bir vatandaş, iddiaya göre, Halkalı Caddesinde bir site yanındaki boş arsadan yeni doğmuş bir bebeğin ağlama seslerini duydu. Bebeği bulan H.K., durumu hemen 155 Polis İhbar hattına bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bebeği tedavisi için hemen en yakın hastaneye götürdü.

POLİS SAATLERCE GÖRÜNTÜ KAYITLARI İNCELEDİ

Bebek hastanede tedavi olurken, yeni doğmuş bebeği sokağa terk eden kişi ya da kişilerin yakalanması için çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını saatlerce inceleyen polis, 2 şüpheliyi tespit etti. Görüntü kayıtlarını geriye doğru inceleyen emniyet ekipleri, şüpheli kişilerin kucağında bebek ile boş araziye yöneldiğini ve bebeği bıraktıktan sonra hızla olay yerinden kaçtığını tespit etti.

BEBEĞİ TERK EDEN BABA VE YARDIM EDEN ARKADAŞI KAMERADA

Kaçak şüphelinin koşarak kaçtığı güzergâh üzerinde yer alan tüm güvenlik kamera görüntülerini de araştıran emniyet güçleri, yapılan incelemelerde şüpheli şahsın elinde poşet olan başka bir şahısla Söğütlüçeşme Mahallesi Kömürcü Yolu Caddesinde buluştuğunu saptadı. İki şüpheli bir süre beraber yürüdükten sonra ellerindeki poşeti Huzur Caddesinde bulunan bir çöp konteynırına attığı belirlendi.

Görüntüleri tek tek inceleyen polis, bu kez çevre hastaneleri kontrol ederek yeni doğan bebeklerin doğum kayıtlarını araştırdı. Bölgedeki özel ve devlet hastaneleri ile iletişime geçen polis, bebeğin terk edildiği tarih ve yakın tarihlerde dünyaya gelen erkek bebek bilgilerini temin etti.

ANNE, BEBEĞİN BABASINI İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir hastanede Cansel K. (22) adlı bir kadının yeni doğum yaptığı, ancak bebeğin nüfus kaydının yapılmadığı ortaya çıktı. Güvenlik güçleri bunun üzerine Cansel K.’yi 2 Mayıs akşamı evinde yakalayarak sorguya aldı. Yeni doğum yapan Cansel K., bebeğin babasının gayrimeşru ilişkiden kaynaklanan Cüneyt K. olduğunu itiraf etti. Cansel K.’nın itirafları doğrultusunda Cüneyt A. (25) dün gece Kanarya Mahallesindeki evinde, bebeği atarken yardım eden Yusuf K. (22) adlı şüpheli ise aynı saatlerde Florya Caddesindeki konutunda yakalanarak gözaltına alındı.

BEBEK HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Konu ile ilgili yakalanan ve aynı gün “Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali” suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. Polis ekiplerince muhafaza altına alınan bebeğin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü kaydedildi.