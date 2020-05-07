Ankara'da Hafta sonu sokağa çıkma yasağında Çiçekçiler Açık

İçişleri Bakanlığının kararı gereği bilindiği gibi Ramazan ayı sonuna kadar hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek. 9-10 Mayıs 2020 tarihinde Ankara ilinde ve diğer 23 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Ayrıca genelgede 10 Mayıs Pazar gününe denk gelen “ Anneler Günü” unutulmadı. Cumartesi ve pazar günleri, çiçek satan iş yerleri, evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

Hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokak kısıtlamasının detayları belli oldu

Kısıtlaması öncesi 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00’a kadar açık olacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu cumartesi ve Pazar günleri belirlenen iş yerleri hariç olmak üzere market, bakkal, manav dahil tüm iş yerleri kapalı olacak.

10 Mayıs Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler sokağa çıkabilecek.